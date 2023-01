Petro pidió a enfermeras "reunirse frente a las clínicas" para discutir reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro invitó a todas las enfermeras del país a que se reúnan frente a clínicas y hospitales el próximo 14 de febrero para discutir la polémica reforma a la salud.

"Me gustaría que todas las enfermeras del país se reunieran al frente de hospitales y clínicas, en la plaza pública, este 14 de febrero a discutir como debería ser una reforma a la salud. Cual sería su principal deseo. Ese deseo lo plasmaría sin dudas en el proyecto de ley", escribió el Mandatario en sus redes sociales.

Me gustaria que todas las enfermeras del país se reunieran al frente de hospitales y clínicas, en la plaza pública, este 14 de febrero a discutir como debería ser una reforma a la salud. Cual sería su principal deseo.



Ese deseo lo plasmaría sin dudas en el proyecto de ley. pic.twitter.com/d2RJQ5WqLg — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 25, 2023

Le puede interesar: Fuertes críticas de la alcaldesa Claudia López a proyecto carcelario del Gobierno

El duro camino de la reforma

En las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, convocadas a partir del próximo 6 de febrero, uno de los temas prioritarios para el gobierno del presidente Gustavo Petro será la reforma a la salud, tema que fue promesa de campaña, pero que desde que se planteó ha sido objeto de mucha controversia.



A pesar de tanta controversia, son pocos los detalles que se conocen de la propuesta, lo que ha generado inquietud entre los actores del sector al punto de que voceros los gremios de salud, asociaciones de pacientes y hasta la academia, le han pedido al Ministerio de Salud socializar el proyecto antes de que llegue a la discusión legislativa.



Sin embargo, la ministra Carolina Corcho ha adelantado algunos temas de la reforma: las EPS no se acabarán, aunque sí necesitan una transición pues dice que algunas de estas entidades son inviables financieramente.



Corcho ha sido crítica con el manejo de los dineros al advertir que las EPS como entidades privadas no aportan recursos ni pagan los tratamientos de alto costo pues estos son financiados por el Estado y los recursos de las entidades de salud se a través de una intermediación financiera, sin ningún tipo de control, ni vigilancia.



“Todos pueden estar seguros de algo: si se aprueba esta reforma, ningún colombiano ni colombiana va a quedar desprotegido del servicio de salud, se mantendrán todos sus tratamientos y el Estado seguirá entregando y pagando por los servicios. Todo aquel que tiene un derecho y un buen servicio lo va a mantener. Lo que vamos a lograr con la reforma es que el que no los tenga llegue al nivel del que los tiene”, ha dicho la ministra de Salud.



A raíz de estos anuncios y ante la falta de información sobre el proyecto de documento, algunas organizaciones médicas y profesionales de la salud, han expresado su preocupación por el futuro y las pretensiones que tiene el Gobierno al reformar el sistema de salud.



Sin haberse radicado, la iniciativa ya enfrenta una férrea oposición, incluso dentro del mismo gobierno.



Por un lado, hace unos días Pacientes Colombia, una asociación que agrupa a 195 organizaciones del sector, presentó ante la opinión pública lo que muchos han llamado una ‘contrarreforma’, a través de una propuesta alterna que será radicada paralelamente a la del Gobierno el próximo mes en el Congreso. Esta propuesta coincide en algunos puntos con la del Ejecutivo pero dice que la diferencia está en que busca construir un sistema teniendo como eje central al ciudadano.



“Nos unimos como sociedad civil con un grupo de expertos para desarrollar una alternativa de reforma a la salud que construya sobre lo construido y aborde los problemas de sistema, basada en la mejor evidencia posible, sin desconocer los logros, pero también teniendo en cuenta los retos que miles de pacientes enfrentan cada día para acceder a servicios de salud”, señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.



De otra parte, organizaciones médicas junto a profesionales del sector, enviaron una carta al Gobierno Nacional pidiendo que se socialice la reforma, reiterando el ánimo que tienen de participar en la construcción de dicho proyecto ley.



Sin embargo, la ministra Corcho manifestó que se ha hecho un esfuerzo para discutir ampliamente este proyecto, a través de diversas audiencias públicas convocadas por el Congreso de la República, donde asegura la participación de todos los actores del sistema de salud.