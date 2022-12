Petro no llegó a posesión de magistrados de las altas cortes en la Casa de Nariño

Aunque se había anunciado que estaría, el presidente de la República, Gustavo Petro, no asistió a la posesión de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortes, y Corte Suprema, Marjorie Zúñiga.



Su ausencia fue explicada por la Casa de Nariño en la noche porque en la noche del miércoles 30 de noviembre permaneció en Medellín reunido con el alcalde Daniel Quintero, con quien estaba hablando sobre la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica de Hidroituango.



La posesión de los magistrados se realizó cerca de una hora después de la prevista y fue liderada por el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández. Frente a la ausencia del mandatario, algunos políticos han cuestionado el actuar de Petro.



El senador Humberto de la Calle aseguró: “Presidente Petro: con todo respeto posesionar magistrados no es protocolo. Es una expresión de la arquitectura del estado de derecho”.



El exviceministro Rafael Nieto afirmó: “De nuevo, Petro confirma y no llega. Esta vez dejó plantados a los magistrados de las altas cortes, invitados a la posesión de una magistrada de la Corte Suprema. ¡La soberbia y grosería de Petro no tiene nombre!”.



Los mismos magistrados habrían demostrado estar molestos con el desplante del presidente, según el noticiero CM&, los magistrados visiblemente inconformes con el acto abandonaron prontamente la Casa de Nariño y no asistieron a la cena que sería liderada por el presidente pero que fue encargada al ministro de Justicia, Néstor Osuna.



También se conoció que los magistrados estarían evaluando tomar acciones que demuestren su inconformismo con la decisión del presidente, entre esas estaría no asistir a más eventos protocolarios en la Casa de Nariño.