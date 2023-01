Petro habló sobre lo que finalmente ocurrió con la compra de aviones para la Fuerza Aérea

El presidente Gustavo Petro se refirió este domingo a la fallida compra de los aviones de combate para Colombia y aseguró que lo que frenó el proceso fue la inviabilidad temporal del Conpes, que terminaba el 31 de diciembre.



“Lo que ha frenado la compra de aviones es la inviabilidad temporal del conpes, terminaba el 31 de Dic, ya que los oferentes subieron el costo de sus exigencias y las cantidades mínimas de compra de aviones. No estamos interesados en cumplir esas exigencias”, Escribió Petro en Twitter.

El jefe de Estado, en respuesta a una publicación de Cambio en la que asegura que el Gobierno gastaría miles de millones en esa compra, manifestó no es cierto y que solo se continuó con el proceso que había iniciado el gobierno del presidente Iván Duque por 650 millones de dólares.



“Tampoco es cierto que hubiera un compromiso de compra de marcas francesas; se permitió que negociaran suecos, franceses y estadounidenses, alrededor no solo de costos para el país sino de las compensaciones por compra de armamentos que irían a la industria aeronáutica y satelital”.



El presidente Petro señaló que la publicación tiene razón cuando afirma que los objetivos del Conpes no se ajustan a las nuevas realidades de seguridad del país y a los nuevos criterios de control del espacio aéreo y a los verdaderos rivales de la soberanía nacional.



“Por tanto, la construcción de un nuevo Conpes, hecho por este gobierno, se determinará por las nuevas realidades de la seguridad del país y las nuevas realidades tecnológicas que permiten el control de nuestro espacio aéreo”, señaló el mandatario.