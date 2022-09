Petro encendió las redes: las respuestas de políticos a su opinión sobre plebiscito chileno

El presidente Gustavo Petro se refirió al polémico comentario en el que aseguró que Augusto Pinochet revivió con la decisión de los chilenos, este domingo, de rechazar en las urnas la modificación de su Constitución Política.



“Revivió Pinochet. Sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas”, afirmó Petro después de conocer los resultados del plebiscito realizado este domingo 4 de septiembre.



En su cuenta de Twitter, el Mandatario colombiano se refirió a su comentario que desató molestia y críticas en redes sociales. En esta ocasión, el Presidente cuestionó acciones del fallecido Pinochet.



“Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival. El hombre que acabó con un gobierno haciendo morir a su presidente, que mató, torturó y desapareció miles e hizo una constitución aún vigente”, afirmó Petro en su red social.

Pinochet esta vivo en ciertos sectores politicos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival.



​El comentario del mandatario colombiano lo originó la postura del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien cuestionó al presidente colombiano, sin nombrarlo, por su primera reacción a la decisión de la población chilena.



“Pinochet murió hace varios años. Otros quieren revivirlo como símbolo para llenar de odio a la sociedad y así justificar los supuestos 'cambios'. En cambio, dictadores como Maduro y Ortega si están vivos y haciendo mucho daño”, afirmó Gutiérrez en su red social.



A la crítica de Gutiérrez se suman otras, el también excandidato Sergio Fajardo, aseguró: “Genio y figura hasta la sepultura...". No tengamos dudas: Chile y Colombia quieren, necesitan y van a cambiar. No hay reversa, pero se necesita seriedad, sensatez y rigor. Condiciones que no generan muchos emociones pero son fundamentales para liderar el cambio”.



La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró: “Mensaje de los chilenos que apoyaron el rechazo. Ya basta de convertir los deseos de las minorías en derechos, con el dinero que sudan los demás. La riqueza se crea, se promueve y se incentiva, no se redistribuye”.

​Por su parte, el senador del Pacto Histórico César Pachón aseguró: “No. Chile no abrazó a Pinochet. Chile sigue diciéndole NO a la constitución del genocida. Lo de ayer fue un NO a un texto, el compromiso de una nueva constitución sigue tan fuerte como siempre. Hay que saber escuchar la voluntad popular y aprender de ello”.



El expresidente de Colombia, Iván Duque, afirmó: "Habló el pueblo chileno en una bella jornada democrática. Triunfó la sensatez sobre las imposiciones ideologizadas que fracturarían para siempre una sociedad que ha alcanzado importantes logros sociales y económicos".



Finalmente, otro de los que dejó clara su posición frente a lo que dijo Petro fue el representante Miguel Polo Polo, quien no solo catalogó de "mamertos" a los seguidores del Presidente, sino que también relacionó lo hecho por Pinochet en Chile con lo que hizo las Farc en Colombia.



"Los mamertos andan indignados diciendo que Pinochet dejó no se cuantos muertos y víctimas. Les pregunto: ¿Cuántos muertos dejo las FARC y el M19 en 50 años de terrorismo en Colombia? Y muy bien que hoy están gobernando y cogobernando y ustedes aplaudiendo como focas ¡Hipócritas!", escribió Polo Polo en Twitter.