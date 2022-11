Petro en la COP27: "la solución al cambio climático es un mundo sin petróleo y sin carbón"

Un decálogo de propuestas de acción expuso el Presidente Gustavo Petro, durante su intervención oficial en la COP 27, cumbre medio ambiental que se lleva a cabo en este balneario de Sharm El-Sheik, en Egipto, donde ratificó que la crisis climática que vive el planeta “se soluciona si el mundo deja atrás al petróleo y al carbón”.



“Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos de manera inmediata. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados”, afirmó el Mandatario, al reconocer que las cumbres COP “ya no dan respuestas y el tiempo se agotó”.



El Jefe de Estado reiteró que la crisis climática es producto de los mercados y de la acumulación de capital, y remarcó que solo podrá ser superada “si se deja de consumir hidrocarburos”.



“Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón”, aseguró.



Otro de los puntos centrales del decálogo es el nuevo llamado que hace el Presidente Petro al mundo para rescatar la selva amazónica, como uno de los pilares medioambientales planetarios, y anunció que Colombia aportará recursos durante dos décadas con este propósito.



“Hay que salvar los pilares del clima del planeta, antes que nada. La selva amazónica es uno. Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos el aporte mundial”, aseveró.



Para avanzar en la descarbonización de la economía, el Presidente Petro propuso que la banca privada y multilateral también debe dejar de financiar al sector de los hidrocarburos, y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avance en el canje de deuda de los países en desarrollo, por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático. “Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis”, declaró.



Abogó por una movilización de la humanidad para corregir el rumbo climático, que no será solucionado por los que llamó “tecnócratas influenciados, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas”.



Dijo que será la ONU, la encargada de la planificación pública, global y multilateral, para hacer la transición del mundo energético a punta de combustibles fósiles, a las energías alternativas.

El decálogo

1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda.



2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio.



3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación.



4. Es la política mundial, es decir la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas.



5. Hay que salvar los pilares del clima del planeta, antes que nada. La selva amazónica es uno de cuatro existentes. Colombia otorgará USD 200 millones anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos el aporte mundial.



6. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón.



7. Los tratados constitutivos de la OMC y el FMI van en contra de la solución de la crisis climática y por tanto se deben supeditar y reformar a los acuerdos de la COP y no al revés. Mientras mantengamos el actual tratado de la Organización Mundial de Comercio no avanzaremos, retrocederemos en la solución de la crisis climática y nos acercaremos cada vez más al final.



8. El FMI debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis.



9. La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos.



10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo, vital de la humanidad para evitar su extinción.