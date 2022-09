Petro dice que Gobierno asumirá  funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas

Hace una semana el Dane reportó que, en agosto, los precios de los servicios se encarecieron el último año 6,74 %. Pero hay una particularidad en la energía eléctrica. La variación anual del IPC de los servicios de electricidad, para el octavo mes del año fue de 25,9 %; y ocho ciudades están sintiendo con más fuerza esa elevación de tarifas; se destacan Santa Marta (49,9 %), Riohacha (47,1 %), Barranquilla (44,4 %), Sincelejo (40,7 %), Valledupar (40,4 %) y Montería (40,4 %).



En los últimos días los miembros del Gobierno han hablado el tema y desde el Ministerio de Minas explicaron que en las próximas semanas se conocerá la hoja de ruta para definir cómo se podría poner control al encarecimiento que ven las personas en el recibo de la luz.



Ahora, desde Cartagena, en el congreso de Andesco, el presidente Gustavo Petro detalló que como respuesta a los cambios dentro de la Comisión de Regulación Energética (Creg), que se dieron en el Gobierno Duque, su administración puede intervenir allí.



“Tenemos un artículo de una ley hecha por Duque en su Plan de Desarrollo, él la pensó para él, obviamente para él no, sino para su Gobierno, nos permite asumir las funciones de la Creg y ese artículo lo vamos a usar”, aseguró el mandatario colombiano.



El presidente Petro reiteró: “Tenemos primero un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó y el Congreso de la República para asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas”.



El presidente colombiano aseguró que los servicios públicos deben ser apoyados por los privados.



“Debe prevalecer el interés público. Si no, no tenemos estado para abordar los problemas de los servicios públicos. Las comisiones reguladoras son para regular los mercados, no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado”, afirmó el presidente.



Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, aseguró en Twitter: “Presidente Gustavo Petro llama la atención al sector eléctrico, por los altos precios de la energía, Muchos le trasladan la ineficiencia a sus usuarios y están estrangulando al sector productivo del país”.



El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró: "La Creg nunca ha estado del lado de los usuarios. Bravo por el presidente Gustavo Petro que la va a intervenir".