Petro desmintió nombramiento de pareja de su padre en un cargo diplomático 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió el nombramiento diplomático de una supuesta pareja de su padre, Gustavo Petro Sierra, en un cargo diplomático en la Embajada de Colombia en España.



La información fue publicada por la Revista Cambio, que aseguró que la señora Gloria Esperanza Acevedo, supuesta pareja del padre del presidente, sería nombrada primera secretaria de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en España.



Según la revista, la Cancillería ya tendría listo el decreto con el cual se oficializaría el nombramiento.



Le puede interesar: Renuncias de funcionarios cuestionados ponen en aprietos al Gobierno Petro



Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Petro aseguró que Bertha Giraldo, pareja de su padre, falleció en el mes de julio del año 2022, y desmintió que Gloria Acevedo tuviera alguna relación con él.

¿Qué puede explicar que la senadora opositora cite a la revista que no quiere?



Pues cuando se encuentran en el chisme destructivo.



Mi papá tiene 87 años y su esposa, con la que convivio hasta el último dia, murió hace dos meses. Mi papá no tiene novia. https://t.co/wmaacxENcG — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2023

“¿Qué puede explicar que la senadora opositora cite a la revista que no quiere? Pues cuando se encuentran en el chisme destructivo. Mi papá tiene 87 años y su esposa, con la que convivió hasta el último día, murió hace dos meses. Mi papá no tiene novia”, expresó Petro en su red social.



Evidentemente molestó el presidente además citó nuevamente la información replicada y reiteró que es falso el supuesto nombramiento.



“Y citándose entre sí, propagan el infundio contra mi padre quien tiene 87 años. Ni siquiera se leen a sí mismos. Aquí está la esposa de mi padre, su nombre y la fecha en que murió”, expresó Petro.



Para reiterar en lo dicho por el presidente, el mismo papá del mandatario desmintió la información: “No he visto las noticias, pero eso no es cierto”, afirmó Petro Sierra a la Revista Semana.



Aunque aseguró que sí conoce a Giraldo, afirmó que no tiene ninguna relación con ella: “Fue compañera de trabajo en la Contraloría General de la República. No sé por qué la nombraron. No tengo la menor idea y no es novia mía. No sé qué es lo que está pasando. No sé si es que nos estamos volviendo locos”.