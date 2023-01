El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una reunión extraordinaria para evaluar el reciente anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que negó haber llegado a un acuerdo con el Gobierno para realizar un cese bilateral al fuego.



La reunión se realizará en las próximas horas con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y los ministros del Interior, Alfonso Prada; y de Defensa, Iván Velásquez, para evaluar la situación y tomar acciones frente al tema.



Además, no se descarta que el mandatario colombiano busque la derogación del decreto y la retoma de acciones y operaciones militares en contra de este grupo armado, teniendo en cuenta que el ELN señaló que ese tipo de acciones solo se discutirán en la mesa de negociaciones.



Le puede interesar: Por incremento en el precio de combustibles, taxistas no descartan idea de paro nacional



"La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", informó el ELN en el comunicado.



El grupo armado reiteró que solo acatarán y aceptarán lo que se discuta en la mesa de diálogos y aseguraron que no aceptarán un decreto que se hizo de forma unilateral.



"En el pasado ciclo de diálogos realizado en Venezuela que culminó el 12 de diciembre pasado sólo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la mesa y se inició a realizar ajustes a la agenda que fueron llevados a consultas, tanto al presidente como al Comando Central", informó el ELN.