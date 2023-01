Por incremento en el precio de combustibles, taxistas no descartan idea de paro nacional

Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, aseguró este martes, que debido al aumento en el precio de combustibles, no se descarta la idea de convocar un paro nacional, pues considera que el Gobierno incumplió con la subida gradual de la gasolina.



“El compromiso del presidente era que iba a subir gradualmente 200 pesos y de repente comenzó a subir $400. No sabemos si el siguiente mes serán $600 y el próximo $1000”, manifestó Ospina en diálogo con Blu Radio.



Según el taxista, el gremio se encuentra en asamblea permanente discutiendo el tema. “Vamos a hablar con los compañeros de los motivos que dieron el origen al llamado a paro y si no nos convencen de sentarnos con el Gobierno, vamos a paro”, afirmó Ospina.



Además, el líder gremial aseguró que el valor del etanol, con el cual mezclan con la gasolina antes de venderla, es una de las razones por las que se eleva el precio combustible. “Quítele el 10 % o 12 % que le colocan de etanol a un galón de gasolina, le da aproximadamente $2.400”, subrayó.



“Aquí estamos volviendo ricos a estos cañeros y palmicultores que, aparte del daño ambiental que le están haciendo al país destruyendo bosques, están volviendo millonarios a unos privados”, agregó Ospina para Blu Radio.



Además, añadió: “nos vendieron el carretazo de que traer el crudo en grandes camiones genera un sobrecosto en peajes. Igualmente, acabaron con los camioneros cisterna y metieron los oleoductos con los impuestos de los colombianos para llevar el combustible directamente a las refinerías y, ahora, nos vienen a decir que subió el galón de gasolina”.



Entre otras cosas, Hugo Ospina, también cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro, manifestando que no ha querido prestar atención a casos precisos de corrupción, como por ejemplo los 50 billones "perdidos" de Reficar.



“¿Quién controla el valor de los combustibles? ¿Cómo es posible que un galón de etanol nos cueste a los colombianos $23.000?”, cuestionó el líder gremial de taxistas.