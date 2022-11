Petro anunció que el ELN ya definió su equipo negociador para proceso de paz con el Gobierno

Desde París, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya tiene definido su equipo negociador para las conversaciones de paz con el Gobierno de Colombia. La administración Petro aún sigue definiendo su equipo.

El presidente además confirmó que continuarán los mismos protocolos que se crearon y utilizaron en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, quienes justamente hace algunas semanas se reunieron y hablaron sobre el ELN y otros grupos armados que quieren negociar con el Gobierno.

“Los protocolos se hicieron en el Gobierno de Santos, simplemente los hemos recogido, ellos tienen su lista de negociadores ya, la conozco pero no sé si se ha hecho pública en Colombia ya, nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo, la contraparte en la mesa de negociación, aún no se ha definido el sitio que tiene que hacerse de manera común”, expresó Petro en declaraciones.



El mandatario colombiano confirmó que el lugar en donde comenzarán las negociaciones se definirá entre el Gobierno y el ELN, demostrando que así es como deben comenzar los diálogos de paz.



Entre otros temas, el presidente Petro también se refirió al alza y la baja que ha tenido el dólar en Colombia, esto debido a que en diferentes sectores algunos lo han responsabilizado por la rápida subida que ha tenido la moneda durante jornadas en el país y el mundo.



“Se está bajando porque hubo elecciones en Estados Unidos, cualquier estornudo en el mundo puede producir un alza o un bajón porque el sistema económico mundial es cosa de una alta inestabilidad actual y está enfermo”, expresó Petro.



Y reiteró el presidente: “Todas estas personas que cifran el alza o la baja de acuerdo a lo que diga o no diga Petro están completamente equivocados. Es un sistema económico muy vulnerable, muy inestable, en todo el mundo y enfermo”.



Finalmente, el presidente colombiano confirmó que aún no se ha definido quién será el embajador o embajadora de Colombia en Francia.