Petro anunciaría este miércoles a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial

Éste miércoles en la mañana será anunciado el nombre del candidato a la Vicepresidencia de la República en la fórmula con Gustavo Petro, de la Coalición del Pacto Histórico y si nada cambia en cuestión de horas, la elegida será la líder afro Francia Márquez.



Este martes hubo una reunión en donde Petro, Márquez y los presidentes de los partidos que conforman el Pacto Histórico tuvieron para concretar el nombre del candidato a la Vicepresidencia de la República.



La cita, que duró poco más de tres horas y se dio en la oficina del senador Armando Benedetti, contó con la presencia del senador Alexander López, presidente del Polo Democrático, Aida Abella, presidente de la Unión Patriótica, Jaime Caicedo, del Partido Comunista y la líder indígena Marta Peralta Epiayú, en representación del partido Mais.

De acuerdo con el senador López, la decisión se anunciará hasta mañana, y adujo que “aún hay algunos asuntos por definir” y destacó que el nombre de Márquez es el que más une e identifica a la coalición.



Antes de la reunión López había declarado que si en cuestión de horas no aparece el nombre de un mejor candidato, la escogida será Francia Márquez, quien el pasado domingo 13 de marzo se acercó a los 800 mil votos en la consulta del Pacto Histórico.



Gustavo Petro, al cierre de la reunión, sostuvo que en estas horas tendrá más encuentros políticos con otras fuerzas políticas que son cercanas a su propuesta, pero no indicó cuáles dirigentes serían.



De manera extraoficial se conoció que el senador Alexander López, expresó en la reunión la molestia porque el anuncio no se dio éste mismo martes.