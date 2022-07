Pelea entre Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle aumenta tensión en Verde Oxígeno

La pelea entre la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y el senador Humberto de la Calle continúa aumentando la tensión entre los militantes y pertenecientes al partido Verde Oxígeno, colectividad que le dio el aval a de La Calle en las elecciones legislativas que lo convirtieron en senador.



Verde Oxígeno denunció que la declaratoria de independencia del senador y del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, desconoce la posición de las mayorías del partido, declaración que se dio, además, días antes de la asamblea general del partido que se desarrollaría este sábado 16 de julio vía Zoom, teniendo en cuenta de Betancourt está en Francia.



“Desconociendo los estatutos del partido que los obligan a ceñirse al Plan de Acción votado por la asamblea, y así adelantándose abusivamente a las decisiones por tomarse en sesión extraordinaria de mañana sábado 16 de julio. Ellos han utilizado sin consultar con el partido el nombre de esta colectividad, sus símbolos y la vocería del mismo”, informó Verde Oxígeno.



El partido además aseguró que de La Calle y Carvalho no consultaron con ningún integrante de la colectividad su decisión actual, Verde Oxígeno aseguró que la colectividad siempre se ha cuestionado al Pacto Histórico y a las maquinarias políticas.



Les aquí: El lunes se conocería la conformación definitiva del Congreso de la República



“Sorprende esta forma de hacer política por parte de electos que son ajenos al recorrido histórico de nuestro partido. Desaprobamos este tipo de comportamientos y de declaraciones apresuradas que desconocen los procesos democráticos de cómo se toman las decisiones al interior de esta colectividad”, informó el partido.



Verde Oxígeno mostró su molestia por el hecho de que no se esperó a la asamblea de este sábado que está citada a las 11:00 a.m., en la que se definirá la posición de la colectividad frente al Gobierno. Aseguraron que los congresistas estarían violando los estatutos actuales del partido.



“Están insatisfechos por ser sólo dos voces en el partido, dos voces seguramente importantes, pero en minoría dentro de la colectividad. Pero las reglas, los estatutos y la ley son claras y no es quién ataque primero, grite más duro o quiera engañar a la opinión como se hace democracia. No en el PVO”, informó la colectividad.



Los congresistas interpusieron una acción de tutela, según de La Calle y Carvalho, para que sus derechos a la participación política y al debido proceso sean respetados. La acción se interpuso debido a que los congresistas aseguraron que el partido estaría intentando reformar los estatutos.



Frente al tema, Verde Oxígeno afirmó: “La declaración política de la que habla la ley 1909/2018 del Estatuto de la Oposición en el artículo ocho, se debe hacer siguiendo lo que disponen los estatutos de la organización política, los cuales, a la fecha, en el PVO no tienen una forma definida para llevar a cabo esta declaración. Cuando fueron redactados los estatutos del partido en 1998, no existía ni la Ley de Partidos ni el Estatuto de Oposición”.



Los congresistas han declarado su posición de independencia con base en los estatutos del partido que afirman que la posición se define en el Comité Congresional, del cual se declararon pertenecientes al mismo: "Hemos instalado oficialmente el Comité Congresional del partido Verde Oxígeno conformado por el senador de La Calle y el representante Carvalho", habían informado los congresistas.



Desde Europa, Betancourt ha demostrado su descontento y aseguró que de La Calle ha realizado una declaratoria de guerra.



“Estamos revisando esa decisión. En realidad, es una declaratoria de guerra. Yo había hablado con Humberto de la Calle antes de viajar a Europa. Habíamos acordado que todas las decisiones que tomaran ellos como las nuestras primero serían habladas personalmente”, afirmó Betancourt a Semana.