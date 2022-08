Así será la agenda del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Colombia

En la noche del martes 23 de agosto el presidente de España, Pedro Sánchez, llegó a Bogotá para cumplir durante toda la jornada una amplia agenda en la capital.



El mandatario español, quien llegó a la base militar de Catam, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, tiene el propósito de consolidar la relación bilateral con Colombia.



En horas de la mañana se estima que el presidente español tenga entrevistas con diferentes medios de comunicación y a las 09:30 a.m. participará en el Foro Empresarial Colombia - España en la Cámara de Comercio de Bogotá.



Cerca de las 11:15 a.m., el presidente Sánchez llegaría a la Plaza Núñez en donde será recibido por la Casa Militar y el director de Protocolo de la Cancillería. A continuación se dirigirán a la Casa de Nariño para el recibimiento del presidente Sánchez por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro.



El presidente español será recibido en la Plaza de Armas del Palacio con honores militares. Los presidentes se reunirán de forma privada y a continuación con las delegaciones de los países.



En el diálogo presidencial se abordarán asuntos relacionados con la consolidación de la paz total, cambio climático y transición energética, migración, comercio e inversión, desarrollo sostenible, así como de educación y cultura.



Después de que los mandatarios entreguen una declaración conjunta a los medios de comunicación, Colombia ofrecerá un almuerzo en la Casa de Nariño.



Finalmente, el la tarde el presidente español participará en un evento en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el que participarán la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el canciller, Álvaro Leyva, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



A continuación, el presidente se reunirá con la comunidad española residente en Colombia y luego se dirigirá a la base aérea para salir de Colombia.