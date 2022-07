Paz y justicia social, temas que trabajará la nueva embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata

La nueva embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Leonor Zalabata Torres, aseguró que trabajará principalmente por la paz, la justicia social y el medio ambiente, destacando además su interés por continuar trabajando por las comunidades indígenas.



“Mi formación y mi dedicación a los derechos humanos es de base, desde los territorios, desde el pueblo Arhuaco, donde las comunidades indígenas y autoridades hemos tratado siempre de un diálogo que nos permita la paz, lo que ha sido posible gracias al interés y la necesidad de paz”, aseguró Zalabata en Blu Radio.



Frente a lo que trabajará desde Nueva York, la lideresa aseguró que seguirá aportando para que Colombia continúe siendo un país democrático.



“Colombia es un país democrático, un estado social de derecho. Los pueblos indígenas hemos logrado en la historia de los estados permanecer, lo que nos ha llevado a estar en muchos espacios globales, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas”, afirmó en lideresa en la emisora.



Finalmente, respecto al idioma la lideresa aseguró: “A mí el tema del idioma no me preocupa porque es parte de la estructura. No hace falta tener un idioma especializado para hablar en la ONU”.



Desde la cuenta de Twitter oficial de la ONU en Colombia fueron destacados los nombramientos.



“Celebramos la designación X parte del presidente (E) Gustavo Petro de personas con larga y admirable trayectoria en DDHH: Patricia Tobón: directora de la Unidad de Víctimas; Giovani Yule: director de la Unidad de Restitución de Tierras y Leonor Zalabata: embajadora ONU en NY”, expresó la ONU.