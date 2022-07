Por problemas de salud, Piedad Córdoba no asistirá a su posesión como congresista el 20 de julio

La senadora electa Piedad Córdoba no podría asistir a su posesión como congresista este miércoles 20 de julio en el Congreso por problemas de salud.



Córdoba se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica El Rosario, sede El Tesoro de Medellín, donde está recibiendo un tratamiento por una infección urinaria.



"Buenos días. Me siento un poco mejor pero aún no hay dictamen de lo que padezco", escribió este miércoles la senadora electa en su cuenta de Twitter.



Y agregó: "Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra. Pero si les hablo con franqueza no son buenos tiempos. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo".



De acuerdo con el primer parte médico que se conoció, la congresista electa ingresó la noche del pasado domingo al centro asistencial con síntomas de fiebre, malestar general y baja en su presión.



Además, indica que, por esta infección urinaria, empeoró su estado de salud, producto del contagio de covid-19 que tuvo hace días, es por esto que fue internada inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos.



Por lo anterior, Córdoba estará unos días más internada y no podrá asistir este miércoles 20 de julio a la posesión como congresista en el Capitolio Nacional.