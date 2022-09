Paz y ambiente, los temas que serán abordados por el presidente Gustavo Petro ante la ONU

El próximo martes 20 de septiembre, en Nueva York, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hará su primera intervención como mandatario ante la 77° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca de las 9:40 de la mañana (hora Colombia).



Esta es la primera sesión, después de la pandemia del covid-19, en la que los delegados y representantes de los países nuevamente participan de forma presencial en la sede de la ONU. En esta ocasión, la sesión se centrará en el tema 'Un momento decisivo: soluciones transformadoras para desafíos interconectados'.



El presidente Petro será la quinta persona en intervenir en la sesión, esto después de Brasil, Estados Unidos, Chile y Jordan. La sesión será dirigida por Hungría.



El presidente estará acompañado por la embajadora de Colombia en la ONU, Leonor Zalabata; la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; los ministros de Ambiente, Susana Muhamad, y de Educación, Alejandro Gaviria, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, entre otros, a la comitiva se unirá el canciller, Álvaro Leyva, quien actualmente está en ese país.



¿Qué temas debería enfocar Colombia en la mirada internacional?

Siendo su primera intervención ante el organismo, el presidente Petro abordaría los temas que siempre se han destacado por ser su prioridad y que ha dado a conocer desde la campaña electoral y siendo presidente en el último mes desde su posesión presidencial.



Los analistas consultados por Colprensa coincidieron en asegurar que el mandatario explicará en qué consiste y cómo querrá ejecutar la idea de paz total, esto con la intención de lograr que todos los grupos armados dejen de causar violencia en Colombia, particularmente en las zonas más afectadas y vulnerables.



Para Enrique Prieto Ríos, analista en derecho Internacional, el presidente buscará apoyo internacional para la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc, además de poder consolidar finalmente la reanudación de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



“Los temas principales que abordará en Nueva York será el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz con las Farc, para que continúe y se puedan poner en marcha temas importantes que se detuvieron por el Gobierno de Iván Duque. En ese punto de paz, también apoyo internacional a las negociaciones con el ELN”, destacó Prieto.



Por su parte, el analista político Jorge Munevar aseguró: “Hablará de la política de la paz total, va a tratar de explicar el tema de las negociaciones con distintos grupos y, por supuesto, de colocar a Venezuela como garante pero ya dio un paso porque muchos de ellos apoyan la política”.



Y reiteró el analista y columnista John Mario González: "Tratará de darle una dimensión internacional a su propuesta de paz total".



Además de la política de paz, idea que es aprobada y apoyada por diferentes representantes del país norteamericano, los analistas coincidieron en asegurar que el presidente Petro también hablará sobre lo que él considera, como un fracaso, la política antidrogas y la forma en la que ha sido abordado ese flagelo que afecta a ambos países en gran proporción.



“Es posible que incluya su idea de legalización de la droga o, al menos, de involucramiento de la comunidad internacional para la resolución del tema de las drogas”, explicó el columnista González.



Por su parte, el analista Prieto insistió: “También estará todo lo que tiene que ver con legalización de la droga, él ha manejado el discurso de repensarse la lucha contra la drogas, ese será un tema importante y seguramente abordará todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos en la región, tendiendo en cuenta lo que ha mencionado sobre Nicaragua”.



Y reiteró el analista Munevar: “Hablará sobre el tema de las drogas para dar claridad, el tema de la corresponsabilidad internacional. Seguirá insistiendo que la política antidrogas es un fracaso y que es necesario regularizar o legalizar de otra forma el tema de las drogas, cosa que no es fácil pero que es un tema que va a tener que abarcar”.



El docente además resaltó un tema que también ya ha sido abordado por el presidente Petro y es la migración, una de las prioridades encargadas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.



“El tema de la migración del colombiano hacia Estados Unidos, pero no migración irregular, ese tema lo va a tener que plantear, y también puede hablar de los venezolanos en Colombia. Van a haber motivaciones y ahí va el manejo de las relaciones internacionales y también el cambio climático”, explicó Munevar.



El analista finalmente aseguró que el presidente ante la organización también podrá hablar en términos generales de lo que será su Gobierno en los próximos cuatro años y que no será dictatorial como ha ocurrido en otros países del continente, además de evidenciar, a grandes rasgos, cómo manejará la economía.



Desde la Casa de Nariño se confirmó que el presidente ante la ONU tratará una “intensa agenda bilateral y advertirá la urgencia de enfrentar la crisis climática”.

Agenda en Estados Unidos

El presidente viajará al país norteamericano el domingo 18, llegará en horas de la tarde y se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Luego se encontrará con la comunidad colombiana que reside en el país norteamericano.



El lunes 18 estará en una cumbre educativa organizada por el secretario Guterres y luego en un evento organizado por la Cámara de Comercio de ese país, este sobre seguridad alimentaria y energías limpias.



El martes 20, después de participar en la asamblea de la ONU, el presidente Petro se reunirá con el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, en la tarde con Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres y participará en un evento económico.



Finalmente, el miércoles 21 se estima que el presidente sostenga encuentros, reuniones y participe en eventos con la presidenta de Council of the Americas, Susan Segal; con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.



Un lugar que centrará la atención será un evento que tendrá en el Museo Americano de Historia Natural, que será ofrecido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de la asamblea de la ONU.