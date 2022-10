Paz Total: los retos de negociar un acuerdo con grupos ilegales muy distintos

Ya son 22 los grupos armados ilegales que han expresado su interés de participar en el proyecto de Paz Total planteado por el presidente Gustavo Petro.



Entre ellos, hay grupos que tienen un carácter político, con los cuales se podrá hacer una negociación de paz propiamente dicha, y otros de naturaleza meramente delincuenciales, con los que solo será posible un acuerdo de sometimiento ante la justicia.



El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hizo un análisis de las particularidades de cada uno de estos 22 grupos, que refleja las complejidades que representará el esfuerzo por reincorporarlos a la sociedad y llevarlos a dejar las armas.



Entre estos grupos están incluidos algunos que se apartaron del Acuerdo de Paz que se firmó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, grupos claramente delincuenciales, con los cuales no hay posibilidad de negociación política y otros con los que se ha negociado muchas veces sin éxito.



Todas estas particularidades harán más compleja la negociación con unos que con otros.



Como lo reconocen algunos analistas, si bien el propósito de una paz total es loable, no entender las particularidades de cada uno de estos grupos puede llevar al fracaso en los acercamientos o, peor aún, que algunos de ellos se beneficien de la impunidad frente a sus crímenes.

“No se puede homogeneizar la forma de trabajo y de diálogo con todos los grupos”, explicó Andrés Nieto, experto en seguridad.



Por ejemplo, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, manifestó que son más de 10 los grupos que ya han confirmado su interés en plantear un cese unilateral al fuego. Sin embargo, aún no es claro que esperan cada uno de ellos a cambio y en qué punto se podría llegar a un cese bilateral con ellos.



Estos son los grupos interesados en llegar a una paz total:

Grupos insurgentes

ELN

Tiene presencia en 23 de los 32 departamentos del país, y se calcula que está conformada por un promedio de 2513 personas adscritas en sus filas y 2600 en redes de apoyo, posicionándose como el grupo criminal con más presencia en Colombia.



Son incontables las ocasiones en las que se ha negociado con este grupo con la esperanza de desmovilizarlo, pero factores como la poca cohesión entre sus miembros y un afán por entorpecer siempre las negociaciones con múltiples exigencias o con procedimientos de discusión demasiado engorroso han impedido llegar a un acuerdo con ellos.



Segunda Marquetalia

Es un grupo que a pesar de su gran presencia mediática no parecería tener un peso militar importante. Incluso, miembros claves de la organización, como ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y ‘El Paísa’ murieron en los últimos años en circunstancias aún no del todo claras. Incluso, su máximo líder, ‘Iván Márquez’ quedó, aparentemente, gravemente herido.



Se conoció en exclusiva para Caracol Radie un documento que el gobierno de Colombia envió a Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el que se renuncia a pedir en extradición a dos de los negociadores del ELN para fortalecer las conversaciones de paz. Se trata de Israel Ramírez Pineda alias “Pablo Beltrán” y Víctor Orlando Cubides alias “Aureliano Carbonell” , miembros del ELN y con los cuales el gobierno ya tuvo los primeros acercamientos. Según el documento, pese a que el presidente pidió que se suspendieran las órdenes de captura contra toda la delegación de la guerrilla, un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, no canceló estas órdenes. Por ello, notifican al gobierno de Cuba que renuncian a este pedido de extradición para que se siga dando pasos en este eventual proceso de paz.



La pregunta que muchas personas se han hecho, incluído el exnegociador de paz y actual senador Humberto de la Calle, es ¿por qué negociar con un grupo que se apartó ya una vez de un proceso de paz y prefirió mantenerse en armas?

Grupos delicuenciales

Clan del Golfo

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades como el Clan del Golfo también conocido como es otra de las organizaciones con gran presencia en el país, surgida de la desmovilización de los paramilitares.



Tras la captura y extradición de ‘Otoniel’, son mayores las dudas sobre la cohesión y el mando en la organización, y si un eventual acuerdo de sometimiento o de cese al fuego podría ser cumplido por todos sus miembros.



La Oficina

Aunque La Oficina expresó su interés de participar en la paz total, las dudas que surgen sobre una eventual negociación de sometimiento con ese grupo son las mismas que con los demás grupos delincuenciales: hasta dónde puede llegar un eventual sometimiento sin generar impunidad y que eventualmente los miembros de estas organizaciones se reciclen en otras con diferentes nombres.

Otros grupos

De acuerdo con Indepaz, los demás grupos que han expresado su interés de participar en la Paz Total son: Columna Móvil Urías Rondón, Los Pachenca, Los Rastrojos, Bloque Magdalena Medio, Columna Jaime Mártinez, Bloque sur oriental, Columna móvil Dagoberto Ramos, Compañía Adán Izquierdo, Frente Franco Benavides, Frente 30 Rafael Aguilera, Frente Carlos Patiño, Frente 36, Los Caparros, Los Costeños, Los Pachely, Los Shotas, Los Espartanos y Movimiento Revolucionario del Pueblo.

Niegan extradicción a negociadores del ELN

