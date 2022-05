Pastrana a Duque sobre las elecciones: "El golpe de estado ya está dado, deshágalo"

Por medio de una carta dirigida al Jefe de Estado, Iván Duque, el expresidente Andrés Pastrana le insistió al Gobierno en que debe practicarse una auditoría forense al software utilizado para el escrutinio de las pasadas elecciones al Congreso, gracias al cual se dio “la repentina aparición de un millón o más de votos fantasmas que favorecen en abrumadora mayoría a un solo grupo, el llamado Pacto Histórico”.



En la misiva, que publicó en su perfil público de Twitter, el político conservador indicó que “el golpe de Estado está dado, señor Presidente. Por el bien de Colombia, deshágalo”.



El “golpe de Estado” también ha sido una expresión usada con frecuencia por el candidato presidencial Gustavo Petro y su círculo de campaña, para quejarse por un presunto boicot para suspender las próximas elecciones.



Para Pastrana, las supuestas anomalías que le sumaron sufragios al Pacto Histórico en las Legislativas pusieron “en entredicho” el sistema democrático. “Tanto el software electoral, provisto por la empresa española Indra, como la relación con ésta del candidato presidencial Gustavo Petro y autoridades electorales colombianas han sido puestos en entredicho a lo largo de la campaña”, redactó.

Carta abierta del expresidente Andrés Pastrana al señor Presidente de la República. pic.twitter.com/G5MJc2I6l7 — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 23, 2022

Y añadió más adelante: “Me he visto obligado a interponer infructuosos recursos judiciales en busca de respuestas a la relación de Gustavo Petro y el registrador Alexánder Vega con Indra. He rogado a su Gobierno (el de Duque) verificar la pureza de las elecciones de Congreso mediante el análisis forense del software y de los resultados que este arrojó tras la aparición del misterioso millón o más de votos. El silencio ha sido cómplice de lo que a todas luces es un fraude sin antecedentes”.



Pastrana demandó una respuesta inmediata de la Casa de Nariño y recalcó que el registrador Vega “no constituye garantía para unas elecciones limpias”.



De momento no ha habido una respuesta oficial del Gobierno a la solicitud. El presidente Duque se encuentra en Davos, Suiza, participando en la reunión anual del Foro Económico Mundial.



Tampoco han respondido, de momento, los aludidos Gustavo Petro y el registrador Vega.