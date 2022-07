Partido Verde Oxígeno anunció que apoyará el Gobierno de Petro en temas particulares

La bancada del partido Verde Oxígeno anunció su posición de independencia frente al Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro y su apoyo a la agenda legislativa, pero en temas particulares.



El senado Humberto de la Calle y el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, aseguraron que tomaron la decisión desde las atribuciones que les entrega el Comité Congresional del partido Verde Oxígeno, el cual instalaron y está conformado por ellos dos.



"Compartimos nuestras valoraciones sobre el nuevo Gobierno del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez. Hemos decidido desde la independencia acompañar la agenda legislativa del Gobierno que dé cumplimiento a la Constitución de 1991", se lee en el documento.



Comparto nuestra posición con @davalho como bancada del partido @verdeoxigenocol frente al gobierno electo de @petrogustavo y @franciamarquezm, pedimos respeto a los procesos y funciones estatutarias para garantizar la democracia interna de nuestro partido. pic.twitter.com/9WRtj3GZGa — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 14, 2022

La bandada manifestó que acompañarán el Acuerdo de Paz, "especialmente en cuanto a la Reforma Rural Integral y a la Reforma Política, a combatir la desigualdad y el hambre que padecen millones de familias colombiana".



Los congresistas expresaron que apoyarán temas como la transición energética, la cultura, el apoyo a los artistas, a reformar el sistema educativo y a garantizar la independencia de la justicia y los órganos de control.



Por otro lado, los congresistas rechazaron una decisión que se estaría intentando tomar al interior de Verde Oxígeno.



“Nos hemos enterado de un intento de reforma a los estatutos que desconoce los estatutos del partido, según los cuáles el espacio competente para construir dicha reforma es el Comité Congresional. Ante la irregularidad, les comunicamos a la dirección nacional del partido que dicho proyecto de reforma no se puede elevar a la asamblea general, toda vez que carece de la aprobación del Comité”, se lee en el documento.



De La Calle afirmó en su cuenta de Twitter: “Pedimos respeto a los procesos y funciones estatutarias para garantizar la democracia interna de nuestro partido”.



La carta se da mientras la excandidata Ingrid Betancourt salió de Colombia a pasar unas vacaciones en Francia con su familia, pero reiterando que continuará trabajando por el partido y haciéndole oposición al Gobierno Petro.



“Tengo que ir a trabajar un ratico, de todas maneras, hay un gran trabajo que me espera acá. Tengo muchas ganas de organizar el partido, de que podamos hacer una buena oposición, tranquila, serena, constructiva, pero también firme. Que protejamos nuestra democracia, nuestros principios”, afirmó la excandidata en un video.



Desde Europa, Betancourt también se conectará a la asamblea de Verde Oxígeno de este sábado 16 de julio, aquí se concretaría finalmente cuál sería la posición oficial del partido, esto teniendo en cuenta que para las elecciones legislativas Verde Oxígeno hizo parte de la coalición Verde Esperanza, colectividad que se declaró de Gobierno.



En La Calle en las elecciones presidenciales siempre manifestó su apoyo al excandidato Sergio Fajardo, pero al ser Betancourt también candidata no pudo continuar haciendo su apoyo público. Después las divisiones entre la Centro Esperanza y Betancourt generaron una ruptura con algunos de los integrantes de Verde Oxígeno que, al parecer, no ha sido subsanada.