Las implicaciones de que la junta directiva de Ecopetrol haya ampliado su período hasta 2025

“La decisión de ampliar el período de la junta directiva de Ecopetrol hasta 2025 puede ser leída como una alternativa para generar confianza, tanto en los accionistas, como en los mercados, pero eso no quiere decir que las intenciones del presidente electo, Gustavo Petro, de modificarla en los estatutos desistan”.



De esta manera, el sociólogo y docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry resume la polémica surgida debido a los cambios realizados tanto en la conformación de la junta directiva de la empresa de petróleos, como en el período durante el cual dicha junta actúa.



Como se sabe, en marzo de este año, el período de la junta pasó de ser de dos años, a cuatro. Lo que quiere decir que la actual, donde ciertamente hay fichas del gobierno Duque, estaría vigente hasta el año 2025, practicamente todo el período de Gustavo Petro.



La respuesta de, Presidente electo frente a esa modificación no se hizo esperar: “No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias.

El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo”, escribió en su Twitter.



Precisamente, sus propuestas de campaña frente a la transición energética, así como las declaraciones de la nombrada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de suspender comletamente el fracking han venido generando preocupación en el sector de hidrocarburos. En suma, las iniciativas hoy podrían encontrar tropiezos para su ejecución ante la permanencia de la junta.



“No sorprende entonces que esta decisión no sea del agrado del presidente electo, Gustavo Petro, ni del gobierno que él conformará. Son sus banderas las que están en juego”, dice el profesor investigador de la Universidad Libre David Andrés Murillo.



Por otro lado, el consultor político Álvaro Benedetti, asegura que la decisión que tomaron los directivos de la empresa fue estratégica, e incluso, anticipada al triunfo presidencial.



“Petro en su momento era el candidato favorito, ya se sabía de manera clara cuál iba a ser su apuesta frente al sector hidrocarburos, y que de ser presidente buscaría ejecutarla en el corto plazo. La decisión, más que buscar blindar los puestos o las fichas del actual gobierno en la junta directiva, busca blindar los intereses del sector”, sostiene Benedetti.



Por su parte, Andrés Murillo explica que la determinación pretendese tiene conservar una continuidad “respecto a los planes de inversión de la empresa, esto es, mantener enfocada su actividad e inversiones en la explotación de recursos naturales no renovables y que no trascienda de inmediato a las energías limpias”.



Sin embargo, el presidente Iván Duque manifestó ayer que la empresa no tiene intención alguna de “atornillar a los miembros de su junta directiva para no poder ser remplazados”.



Y agregó que “si hay algo que creo que no es político es la gestión de Ecopetrol (...) Los gobiernos pueden hacer los cambios, pero los mercados no son ajenos a la posible incertidumbre. Las decisiones se pueden tomar dentro del gobierno corporativo existente sin generar traumatismos”.



Además, el actual mandatario reiteró que el Gobierno Petro tendrá libertad de hacer los cambios que necesite: “Si un Gobierno quiere, puede hacer los remplazos, de manera extraordinaria o de manera ordinaria. El próximo Gobierno está en libertad, si quisiera, de remover a los miembros de la junta



¿Cuál es el panorama para Petro?



“Vamos a hacer cambios en la junta directiva, es un tema que se ha complicado enormemente por estas decisiones de tratar de continuar las políticas más allá del gobierno actual”, sostuvo José Antonio Ocampo, designado como ministro de Hacienda.



Y agregó: “Tenemos que hacer una asamblea y cambiar los estatutos para poder tomar las decisiones que les corresponderían al gobierno entrante y que, por una decisión que no tiene pies ni cabeza, decidieron no permitir” .



Asimismo, Ocampo apuntó que, aunque habrá cambios, “esto no quiere decir que sean todos los miembros. Lo veremos en su debido momento, pero lo que se hizo fue un atropello a la democracia y al gobierno electo”.

Sobre cómo podría el próximo Presidente cambiar la conformación de la junta directiva, el docente Murillo plantea dos vías.



“La primera, convocar a una Asamblea extraordinaria para revertir la decisión tomada y reorientar los rumbos de Ecopetrol hacia la transición energética. La segunda, esperar hasta marzo del próximo año, fecha en

Subnota: Reacciones

Comentarios de apoyo y rechazo a la prolongación del período de la junta directiva de Ecopetrol se han visto en las redes sociales.



Asimismo, algunas figuras políticas han criticado la manera en que el electo presidente, Gustavo Petro, rechazó la medida.



“No nos reten” es la manera de amenazar a los que no estamos de acuerdo. Hablan del poder soberano del pueblo; pero cuando ganó el plebiscito con el NO se burlaron de los colombianos”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.



De otro lado, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo trinó: “Cambian las reglas de juego,faltan a la ética con trampas para quedarse en la junta de Ecopetrol más allá del periodo legal, actúan con irresponsabilidad afectando a la empresa, y ahora ellos son los indignados. Salimos a deberles”.



“El gobierno de Petro tiene el derecho de votar por una nueva junta directiva de Ecopetrol para los próximos 4 años en la próxima asamblea de esa empresa. El intento de imponerle una junta nombrada por el gobierno saliente no tiene legitimidad”, apuntó el economista Rudolf Hommes.



Por su parte, la electa representante Cathy Juvinao expresó: ¿Ustedes se imaginan que @petrogustavo cambiara las reglas de juego en Ecopetrol para atornillar cuotas en la junta? Pero caramba, ¿lo hace @IvanDuque y ahora el arbitrario es Petro por anunciar que le va a poner freno a eso? El mundo al revés”.