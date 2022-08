Partido Liberal pidió que la reforma de la salud sea una de las priorizadas en el Congreso

Una solitud al gobierno entrante para que no sólo centre las prioridades legislativas a las reformas tributaria y política, sino que también a la de salud, le hicieron desde el Partido Liberal.



En tal sentido se pronunció la vocera de esa bancada en la Cámara (la mayoritaria) la representante, Piedad Correal Rubiano, quien considera que “el tema de la salud, la atención a los miles de ciudadanos debe ser una prioridad para el gobierno y para el Congreso, ese tiene que ser un compromiso de todos, la salud no puede seguir siendo un negocio, tiene que ser un tema de salud”.



Lea además: Uribismo pide a Petro que en su gobierno se trabaje de la mano de las fuerzas armadas



Correal Rubiano, sostiene que en el caso de las EPS “debemos llegar a un punto de equilibrio, mirar cuales están cumpliendo y cuales no, colocarnos de acuerdo todas las bancadas, escuchar los integrantes o directivas de las EPS, del gobierno y sacar el mejor de los proyectos para los colombianos”.



Otro tema, que dice la vocera liberal se trabajará desde el partido de conjunto con el presidente Petro es el de paz, “tenemos que trabajar para que todos se desarmen, no solo en los corazones si no en las armas, se hizo un gran proceso anterior, y lo tenemos que cumplir, y también hay que exigirle a las FARC que cumplan. El llamado es para el ELN, la mano que les está tendiendo el presidente Gustavo Petro, tiene que ser una suficiente garantía para que ellos depongan la hostilidad en contra de la fuerza pública y del asesinato de policías, eso grupos a quienes también les están dando una oportunidad de vivir en paz la tienen que aceptar, eso si con todo el rigor de la ley y la constitución”.



Lea también: Video: así será el acto de posesión presidencial de Gustavo Petro



Sobre los diálogos regionales que plantea el mandatario, Correal considera que no solo en los diálogos debe estar la búsqueda de la paz, sino también en los temas sociales. “Me fascinó el anuncio que hizo el presidente Petro que el plan nacional de desarrollo, lo va a construir desde las regiones, esa hoja de ruta para este cuatrienio debe construirse desde las regiones”.