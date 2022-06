Partido Liberal confirma su respaldo a Gustavo Petro en el Congreso

Este miércoles, el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, confirmó que su partido respaldará la agenda legislativa del presidente electo Gustavo Petro.



"Esto le permitirá al presidente electo superar un escollo político, y poder demostrar que tendrá a su favor una coalición que le posibilite ejercer su condición de partido triunfante en la elección presidencial, además de contar con la posición de presidente del Senado, esencial para poner en marcha su plan de gobierno", dice el comunicado.



Pronunciamiento del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo sobre las relaciones políticas y legislativas del Partido Liberal con el nuevo presidente de Colombia, @petrogustavo : @PartidoLiberal / https://t.co/rSHtgRc6U0 — Partido Liberal (@PartidoLiberal) June 23, 2022

Cabe recordar que, antes de las elecciones, Petro y Gaviria se distanciaron, lo que generó que el expresidente entregara el apoyo del Partido Liberal a Federico Gutiérrez y después de su fracaso en la primera vuelta, se aproximara a Rodolfo Hernández.



"En cuanto a aquellos que se fueron del Partido Liberal, no nos sentimos obligados a atender sus opiniones, ya no son parte de nuestra colectividad. Por otro lado, quienes ejercieron su independencia en la segunda vuelta votando por Petro, ellos recibirán el mismo tratamiento que los demás congresistas, ya que simplemente han usado la independencia que les otorgó la junta de parlamentarios liberales", añade el comunicado del Partido Liberal.



El partido enfatizó en que se encuentra a la espera de la posición que tome el presidente electo, Gustavo Petro, para empezar a tomar decisiones sobre su posible colaboración con el gobierno. Además, aclararon que de todas formas no serán un partido de oposición.



Con el anuncio del Partido Liberal, la coalición de Pacto Histórico llegaría a los 53 senadores ,por lo que el nivel de gobernabilidad de Petro, estaría garantizada.