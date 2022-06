Para acabar la demanda, Rodolfo Hernández entregaría droga gratis a los adictos

Una nueva y controversial propuesta formuló éste miércoles el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes de Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quien aseguró que de llegar a ser mandatario dispondría que los drogadictos del país puedan tener su consumo gratis y lo financiaría el Estado.



Así lo planteó Hernández, durante una rueda de prensa en Barranquilla, en donde estuvo de campaña atendiendo a medios de comunicación, recorriendo calles y reuniones con empresarios.



Ante los periodistas, el aspirante manifestó que “si a los drogadictos les entregamos la droga gratis, sea intravenosa, aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda; nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalan?, y si no compran porque se la regalan, la oferta se acaba y se acabó la droga. Es la única , manera, de resto, sigue la droga".



Para Hernández el consumo de droga se combate con capitalismo, no con plomo ni más violencia, explicó que será el Estado el responsable de hacer un barrido estadístico y de reconocimiento para saber quiénes son los adictos, para así suministrarles la droga para acabar con la venta ilegal de la misma.



Por otra parte el candidato le prometió a los ciudadanos de la Costa Caribe, que de llegar a ser el mandatario nacional irá a bajar las tarifas de la energía. Indicó al respecto que "si nosotros miramos eso les aseguro que la energía baja, por lo menos, un 20% y están abusando. A veces, más que el abuso, es la acumulación de costos innecesarios y hay que apretarlos desde el inicio para que los costos puedan tener un costo de consumo de energía por lo menos 20% más barato".