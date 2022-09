Opiniones divididas por encuentro de gobierno Petro con las disidencias de las Farc

La reunión que el presidente Gustavo Petro calificó como el comienzo de un diálogo, el encuentro entre el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y cuatro miembros de las disidencias, ha provocado opiniones divididas.



Mientras dirigentes del partido de gobierno defendieron el encuentro como un avance para avanzar hacia la Paz Total propuesta por Petro, otros líderes, incluso algunos que han sido cercanos al Gobierno, expresaron los riesgos que puede tener la negociación con ese grupo.



Uno de los puntos que genera preocupación es la posibilidad de llegar a un acuerdo de cese al fuego bilateral sin esperar a que concluyan las negociaciones, sino desde el comienzo de los acercamientos.



El senador Iván Cepeda defendió esta posibilidad. “La búsqueda de un cese al fuego multilateral no es ningún acto de debilidad del Estado o concesión ingenua. No es un problema de método o táctica de negociación. Se trata de la necesidad de proteger poblaciones en los territorios como paso para construir la Paz Total”, manifestó Cepeda en su cuenta de Twitter.



También defendió el encuentro el senador Gustavo Bolívar, quien respondió de paso a las críticas que el senador y ex negociador de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, hizo a los acercamientos con Iván Márquez’.



“Las disidencias eran mil hombres al momento de la firma del Acuerdo. Hoy son 4.000. Muchos regresaron porque el gobierno no les cuidó la vida como está establecido. Mataron 330 excombatientes. ¿Entonces nos quedamos otros 70 años dando plomo? Hay que apostarle al diálogo siempre”.



Las críticas, sin embargo, han venido incluso de líderes cercanos al actual gobierno.



El excandidato presidencial Juan Fernando Cristo afirmó: “La Paz total es un propósito que merece el apoyo de todos los colombianos. Pero no se puede meter a todos los grupos ilegales en el mismo costal. Iván Márquez y todos quienes incumplieron el acuerdo del Teatro Colón deben ir a la justicia ordinaria”.



El presidente del Senado, Roy Barreras, aunque no se pronunció sobre el encuentro sí dejó entrever que tiene algunas diferencias que solo expresará en privado.



En su cuenta de Twitter, manifestó tres puntos:



1. Hay que valorar el esfuerzo valiente y la noble intención del Comisionado de Paz en estas reuniones.

2. Las reuniones exploratorias exigen prudencia y sus conclusiones preliminares deben ser privadas sobre todo si se firman a nombre del Estado. Eso evita polémicas q entorpecen.

3. Por esas mismas razones de necesaria prudencia compartiré en privado al Señor Comisionado de Paz mis opiniones sobre la forma y el contenido de esta declaración de hoy y no ante los amables medios de comunicación que me han llamado a pedir mi opinión. La paz exige prudencia.



Hasta el momento, el Gobierno no ha revelado más detalles sobre el encuentro ni sobre cuáles serán los pasos a seguir en una futura negociación con el grupo ilegal.