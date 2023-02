Opinión: Las inesperadas decisiones de Petro en sus primeros seis meses de Gobierno

“Miro hacia atrás y a pesar de mi mente abierta, no puedo ocultar la sorpresa que me producen tantas cosas de la cotidianidad”, sostiene Eduardo José Victoria, refiriéndose a los cambios que se han registrado en la sociedad colombiana en épocas de modernidad, en su columna del sábado.



De estos cambios no está exenta la Presidencia de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, el mandatario número 42. Para el columnista, pese a tantas propuestas alternativas del gobierno actual, “nunca pensé que un presidente llegara pidiendo las cabezas de gremios claves en la vida empresarial del país. Pero debo reconocer que tampoco imaginé tanta flojera de los empresarios para entregar las cabezas de sus directivos”.



Luego de seis meses de gobierno, “no me imaginé que, en esos niveles, se nombrara en tan altos cargos personas que no eran conocidas por el mandatario, sino llamadas por la esposa, la secretaria, etc”.



Como tampoco, se llegó predecir, según Victoria “ver salir peligrosos delincuentes de la cárcel por solicitud presidencial. Destructores de primera línea o el hijo de ‘La Gata’, ya condenado a 29 años de prisión, premiados con la libertad so pretexto de ser gestores de paz”.



Todo esto en un contexto de inconformidad de diversos sectores sociales, lo que ha incentivado que, en la semana que se aproxima, se lleven a cabo manifestaciones a favor y en contra del gobierno, evidenciando el contexto de polarización que afecta a Colombia.



"Fortunosamente la capacidad de sorprendernos es ilimitada. Esperamos que no sea ilimitada la paciencia para reaccionar", concluye.