"Nunca se pagó la recompensa": exministro Diego Molano ante reaparición de 'Iván Mordisco'

Aunque el expresidente Iván Duque y el exministro de Defensa Diego Molano confirmaron en julio de 2022 que Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, había sido abatido en una operación militar, este domingo reapareció en un acto público en el que las disidencias presentaron sus conclusiones de paz.



‘Mordisco’, que reapareció en una camioneta de alta gama, un poderoso fusil y camuflado, ya había dicho que el expresidente y el exministro le mintieron al país y al mundo. “Su afán por la recompensa, que aprovecho para plantearle al gobierno del presidente Petro, que esos 3.000 millones sean invertidos para el bienestar social, no más plata para la guerra, si se está hablando de paz”, aseguró.



Esta reaparición acabó con el silencio del anterior Gobierno, quienes no se habían querido pronunciar frente a este tema. El encargado de hacerlo fue el exministro Molano, quien a través de un corto video criticó el trato que ‘Mordisco’ está recibiendo por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo que nunca se pagó la recompensa por su muerte porque nunca se halló el cuerpo.



“Nosotros lo combatimos con decisión, se informó al país de una operación el pasado 10 de julio del 2022 en donde nueve miembros de la estructura de las disidencias de las Farc cayeron y la inteligencia informó desafortunadamente que él había caído. Sin embargo, la operación se realizó y queda claro también con esta carta, un derecho de petición que solicité a la Policía Nacional, que como ministro de Defensa nunca di la orden de pagar la recompensa y también queda claro que la Policía Nacional nunca pagó la recompensa de 3.000 millones de pesos porque el cuerpo no apareció”, dijo el exministro.



A pesar de esto el exministro no se refirió a las razones por las cuales lo dieron por muerto.

¿Qué se dijo en este encuentro?

En este encuentro con cerca de 7 mil personas el denominado Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, anunció que el próximo 16 de mayo se instalará la mesa de diálogo entre ese grupo armado ilegal y el Gobierno colombiano. En el acto también pidieron al gobierno que las negociaciones se lleven a cabo en Noruega.



Hace unos días el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, confirmó que este 26 de abril comenzaría ya a regir el mecanismo de monitoreo y verificación del cese bilateral al fuego, que está operando desde hace algunos meses.



Este mecanismo está integrado por cinco de los miembros del grupo subversivo, con siete puntos focales para implementar los mecanismos de verificación local.