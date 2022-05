Nueva polémica: ¿Rodolfo Hernández se burló de un municipio del Tolima?

En un evento realizado el pasado 18 de mayo, en la capital tolimense, donde se congregaron seguidores del candidato presidencial de la Liga Anticorrupción, de la región y algunos personajes reconocidos de la ciudad como 'El Renegado'. Hernández, se refirió de manera polémica sobre al nombre del municipio Palocabildo.



En medio de la reunión, una mujer, que se identificó como Yamile Cárdenas, de esta municipalidad ubicada al norte del Tolima, saludó al exalcalde de Bucaramanga, quien al parecer no tenía ni idea de que existía Palocabildo.



Cuando la mujer le indicó que era el municipio más joven del Tolima, el candidato presidencial respondió “¿por qué ese nombre tan feo?” y se rio.



Cárdenas, contestó al interrogante del ingeniero Hernández, contándole el significado del nombre, y le pidió un saludo para sus coterráneos. A lo que el candidato contestó: “paro todo Palocabildo, no digo lo que yo pienso del nombre (risas), un saludo muy especial, muy amable por todo el apoyo (…)”, puntualizó.



Tras las declaraciones, el rechazo de los palocabildenses no se hizo esperar y exigieron respeto a su municipio.



Cabe resaltar que, un medio local confirmó que la mujer es la líder del movimiento Rodolfista en Palocabildo, además, mostraron su indignación por las declaraciones del contendor a la presidencia.



Yamile Cárdenas, también recibió críticas en redes sociales, tras la publicación del video.