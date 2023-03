"Nosotros sí tenemos resultados para mostrar": diputado de El Salvador a Petro

El presidente de Gustavo Petro, calificó como "campo de concentración" para jóvenes a la megacárcel inaugurada recientemente en El Salvador por su homólogo, Nayib Bukele, quien defendió los "resultados" de su política de mano dura contra el crimen.



"Ustedes pueden ver en redes sociales las fotos terribles -no me puedo meter en asuntos de otros países- del campo de concentración de El Salvador. Lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno escalofrío", lanzó el mandatario durante un evento público en una universidad en Bogotá.



"Creo que hay gente a la que le gusta eso (...) ver a la juventud entre las cárceles; y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades", agregó el presidente, en alusión al despliegue mediático que Bukele le dio la semana pasada al traslado de los primeros detenidos a una nueva prisión diseñada para 40.000 reos.



Sobre esta declaraciones, el presidente Bukele, a través de su cuenta de Twitter, le respondió diciendo que desea que su país baje los índices de homicidios.



"Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga", escribió Bukele.



Sobre este rifirrafe, el diputado de El Salvador, Christian Guevara, habló en Blu Radio y defendió la política de su país, la cual, según él, ha brindado tranquilidad y paz a su pueblo.



"Yo no lo veo como una pelea, lo veo como una proposición sobre cómo tratar la delincuencia, de la cual nosotros sí tenemos resultados para mostrarle a nuestro pueblo. Nos interesa darles resultado a los salvadoreños, no lo que piensan otras personas. Tenemos 314 días sin homicidios, cuando otro presidente tenga esos resultados nos podemos sentar a debatir en un foro, como proponen algunos. Nuestro pueblo está en paz y tranquilidad y eso es lo importante para nosotros", explicó.



Por otro lado Guevara aseguro que El Salvador también tuvo un proceso de paz para los grupos criminales, pero como no sirvió porque se presentó mucha corrupción, el Gobierno del país tuvo que tomar medidas diferentes.



"Yo veo procesos muy similares con Colombia para acabar con la delincuencia, como los procesos de paz con los grupos criminales y yo lo que le puedo decir es que ya transitamos ese camino y eso se presta a la corrupción, eso no puede ser así", manifestó.



De igual, el diputado de El Salvador dijo que no entendía como Petro podía sentir "escalofríos" por los pandilleros y no por las familias y las víctimas afectadas por la grave delincuencia que había en ese país.



"Acá los delincuentes se tatuaban las iniciales de las pandillas que pertenecían, así mostraban poder en las calles. Estas condiciones tan frías para los presos no son nada comparadas con las tumbas que dejaron a más de 120.000 salvadoreños. Muchos de ellos extorsionaban, violaban, secuestraban, mataban y muchas cosas terroríficas más. No entiendo alguien cómo pueden decir que sienten escalofríos por esta gente y no por las víctimas", añadió.