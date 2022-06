"No puede hacer magia": José Mujica pide a los colombianos colaborar a Gustavo Petro

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica celebró este lunes la victoria de Gustavo Petro, convertido en el primer gobernante de izquierda de Colombia, e instó a los ciudadanos a ayudarlo porque él "no puede hacer magia".



"Lo primero que necesita Colombia es paz para enfrentar los problemas sociales", pero "hay que ayudar al nuevo gobierno", dijo Mujica, de 87 años y quien presidió Uruguay de 2010 a 2015.



Petro "no es un dios, es solo un presidente que no puede hacer magia, necesita la colaboración de buena parte de su pueblo", declaró a la emisora colombiana W Radio.



Petro, un exguerrillero de 62 años, se impuso en segunda vuelta al populista Rodolfo Hernández, un millonario de 77 años.



Mujica, que días atrás divulgó un video llamando a los colombianos a votar por Petro, estuvo en prisión de 1973 a 1985 por su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros durante la dictadura militar. Un cuarto de siglo después se convirtió en presidente de su país.



Desde esa experiencia, consideró que el pasado insurgente de Petro como integrante del M-19 no era "un problema" sino "una ventaja".



"Esa es la ventaja, conoce el dolor desde los dos lados", dijo Mujica del recién electo mandatario. "El problema es superarlo. No se puede andar toda la vida cobrando cuentas del pasado".



"Es una oportunidad para intentar aprender de nuestro propio dolor (...). Ahora la lucha en una sociedad como Colombia es la lucha porque algunos enemigos se puedan transformar en adversarios, que no es lo mismo", algo fundamental para "aprender a convivir", señaló.