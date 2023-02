“No meta su nariz roja en el Perú”, Keiko Fujimori arremetió contra Gustavo Petro

Keiko Fujimori, excandidata presidencial de Perú, se refirió en un programa en vivo sobre las recientes declaraciones de Gustavo Petro y la situación que se vive en este país, luego de la salida de Pedro Castillo.



Fujimori lanzó fuertes mensajes contra el mandatario colombiano, pidiéndole que no meta su "nariz roja en el Perú" y lo acusó de guerrillero.



“Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto, yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro... le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú”, precisó Fujimori en sus declaraciones a los periodistas, transmitidas por TV Perú.



Asimismo, la peruana aseguró que su país venció el terrorismo y que no van a aceptar el terrorismo exterior se involucre. “Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, manifestó Fujimori.



Cabe recordar, que Keiko es hija de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, quien fue condenado a 25 años de cárcel por diferentes delitos como usurpación de funciones, secuestro y homicidio.



Además, en su intento por llegar a la presidencia en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, en este último fue derrotada por un estrecho margen en la segunda vuelta electoral, donde salió victorioso, Pedro Castillo.