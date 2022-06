"No hay que pasar facturas": Uribe; "Siempre habrá diálogo": Petro

El presidente electo, Gustavo Petro, y su mayor opositor, el ex primer mandatario Álvaro Uribe, protagonizaron este miércoles un hecho histórico en la política colombiana, al sostener un encuentro en el que fijaron las bases de lo que será su nueva relación en el futuro inmediato.



La reunión duró cerca de tres horas en la oficina del abogado Héctor Carvajal, en el norte de Bogotá, y comenzó con un encuentro privado en el que Petro y Uribe conversaron durante poco más de media hora.



Posteriormente, se sumaron delegados de cada bando. El presidente electo estuvo acompañado de Alfonso Prada, su ex jefe de debate y coordinador general del empalme, y del senador Alexánder López.



Mientras tanto, Uribe estuvo con el senador Ciro Ramírez, Alirio Barrera (excandidato presidencial del Centro Democrático), Nubia Stella Martínez (directora del Centro Democrático) y el representante Juan Fernando Espinal.



Las imágenes oficiales difundidas por redes sociales dan cuenta de que, a diferencia del tenso ambiente que siempre rodeó en el Congreso a ambos protagonistas, esta vez reinó un clima de cordialidad y distensión.



Petro y Uribe se saludaron con un apretón de manos, estuvieron sentados frente a frente en una mesa ovalada e incluso cruzaron comentarios joviales.



Posteriormente, el ex mandatario dio una rueda de prensa en la que, con abundancia de términos amables, explicó que mantendrá un diálogo permanente con el nuevo jefe de Estado, aunque advirtió que hará oposición cuando lo considere necesario.



“Quiero expresar públicamente nuestro agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por la invitación”, dijo al inicio de su intervención el expresidente.



Uribe sorprendió a los periodistas al hacer una declaración explícita sobre la situación política de su partido, Centro Democrático.



"Yo además tengo un motivo personal de agradecimiento. Mi situación es difícil y nuestro partido que tanto queremos era el primero en el Senado y hoy es el cuarto. Todo eso hay que conocerlo y reconocerlo", señaló el exmandatario.



Seguidamente, explicó varios de los asuntos que planteó durante el encuentro con Petro.



"Lo escuchamos y él nos escuchó", resumió el líder del Centro Democrático, tras señalar enfáticamente su disposición a poner fin al clima de polarización que vive el país y los ataques que ha cruzado con Petro.



“El diálogo me gusta cuando es sincero, así sea de controversia, de contrarios. Hay que aproximarse con principios, pero sin actitudes resabiadas. No hay que pasar facturas. Ahora hay que construir”, dijo Uribe.



Y agregó: "La oposición será con respeto y con argumentos, lo más importante son los canales de diálogo con él".



En el diálogo con Petro se tocaron varios temas de fondo, entre ellos la reforma tributaria que planea el gobierno electo.

En este momento se lleva a cabo la reunión entre el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, quien acudió en representación del Centro Democrático para iniciar diálogo.



📷 Oficina de prensa de Gustavo Petro pic.twitter.com/nsZNgoTvVn — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 29, 2022

“Compartimos todo esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza, pero que eso no puede ser al punto de marchitar a sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza”, dijo Uribe.



“La tributación tiene que ser amable, que el contribuyente pague con gusto, sin miedo”, agregó.

Uribe reconoció también que “el presidente tiene un sentido integral de seguridad”.



Según el exmandatario, “Colombia tiene que aumentar sustancialmente la financiación de la economía popular y con el presidente Petro hay acuerdos en esa materia como parte de la solución integral de violencia y seguridad”.



Uribe, finalmente, remarcó que espera tener "línea directa" con Petro para hablar sobre los temas importantes del país.

Petro se posesionará como nuevo presidente de la República el próximo 7 de agosto y desde el día de su elección lanzó la propuesta de crear un gran "acuerdo nacional" para sacar adelante múltiples reformas n el Congreso de la República.



A esa convocatoria ya se sumaron fuerzas que le hicieron oposición en la campaña, como el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partico Conservador, entre otros.

¿Qué dijo Petro?

El mandatario electo también se pronunció sobre el resultado del encuentro con Uribe y manifestó que su gobierno estará siempre dispuesto al diálogo.

El mensaje fue expresado a través de su cuenta de Twitter, poco después de concluido el encuentro.

Ojalá el pais pueda ver el escenario del dialogo de las diferencias.



La conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos las diferencias y los puntos comunes.



Siempre habrá un dialogo gobierno/ oposición https://t.co/8R54HHcgT2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2022