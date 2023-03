No hay amnistía para narcos: ministro Osuna responde a críticas del Fiscal por reforma a la justicia

Durante la audiencia pública sobre el proyecto de humanizar la política criminal y penitenciaria realizada en el Congreso de la República, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le respondió al Fiscal General que la propuesta no está dirigida a narcotraficantes.



Para el Ministro, ese ‘mico’ que denunció el fiscal Francisco Barbosa no existe, ya que el parágrafo señalado advierte que los beneficios judiciales van dirigidos a campesinos que viven del cultivo de hoja de coca y no a narcotraficantes.



“El espíritu del texto del parágrafo que está ahí incluido es para ofrecerles un trato alternativo a los campesinos pobres, pequeños cultivadores de cultivos ilícitos, no está hecho pensando en narcotraficantes ni en lavado de activos”, respondió el jefe de la cartera de Justicia.



Sin embargo, el alto funcionario invitó al Fiscal para que revisaran juntos la redacción y “eliminar cualquier suspicacia, cualquier sospecha, cualquier posibilidad de que por allí se vayan a colar aquellos a quienes no va dirigido el proyecto de ley".



Osuna abrió la puerta a que escuchen sus inquietudes para cambiar o aclarar el proyecto, ya que, según expresó, “este Gobierno está en las antípodas de la cultura del narcotráfico y de todo ese mundillo que ha azotado a Colombia”.



Por otro lado, el Ministro de Justicia defendió la reforma penal y penitenciaria al asegurar que los beneficios que se contemplan solo son para delitos menores y se excluyen delitos sexuales.



Agregó que la propuesta está pensada también para los 48 millones de personas que no están en la cárcel, para que “cuando las personas privadas de las cárceles salgan tengan menos riesgos de reincidir en delitos y cuando las encontremos en la calle tengamos menos miedo de que vayan a volver a cometer el delito”.



Estas declaraciones se dan luego de que, en la mañana de este miércoles, el fiscal Francisco Barbosa pidió al Gobierno que jugara limpio, al asegurar que había un 'mico' en el proyecto.



“Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo la ejecución de pena a narcotraficantes. Juguemos limpio, pongamos el debate aquí. El escenario es que se quiere la amnistía al narcotráfico en Colombia, dígase, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”, aseguró Barbosa.