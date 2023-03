El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió a la evaluación que podría hacer el Gobierno Nacional sobre el cumplimiento o incumplimiento que ha realizado el Clan del Golfo con el cese bilateral que se tiene pactado desde comienzo del presente año.



La decisión de esa evaluación la había anunciado el mismo presidente Gustavo Petro, debido a la situación que ha venido ocurriendo con el paro minero y la influencia que estaría teniendo el Clan del Golfo en medio de la alteración de orden público en esta zona del país.



“No puede haber en el proceso de paz total una organización que no dé muestras claras, no solamente una carta, ni que lo exprese verbalmente, sino que además con sus hechos demuestre que está comprometido con la paz, que está comprometido con la sujeción al estado de derecho”, afirmó Prada en declaraciones en el Congreso de la República.



El ministro además aseguró que el Clan del Golfo debe dar muestras del respeto por la población civil.



“Hemos tenido durante los últimos días dificultades enormes en el territorio precisamente, porque con las fuentes de inteligencia, como lo ha señalado el propio presidente y los mandos militares, detrás de muchas de las protestas se han instrumentalizado por organizaciones que han expresado su deseo de estar en el proceso de paz”, expresó Prada.



Finalmente, el ministro aseguró que el mantener o acabar el cese bilateral con ese grupo armado está en evaluación.



“No ha estado sobre la mesa la suspensión o el levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio con estas organizaciones”, expresó Prada.