"No existe posibilidad de fraude en Colombia": Registrador ante denuncias de irregularidades

El registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, negó éste jueves que se haya producido fraude electoral en las elecciones del domingo, a la vez que anunció que este viernes se conocerá el escrutinio final para la conformación del Senado como también el de las tres consultas interpartidistas.



La declaración de Vega se dio tras las insistentes declaraciones de dirigentes de partidos políticos como el Pacto Histórico, en donde aseguraron que fueron víctimas del fraude y que incluso les han ido apareciendo más de 400.000 votos que no les registraron el pasado domingo los jueces.



“Los escrutinios avanzan con normalidad en todos los municipios de Colombia. Mañana la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral informaremos los resultados oficiales de la votación del Senado y daremos el resultado de las consultas. Mi deber es informar que en Colombia no existe fraude, no existe posibilidad de fraude en Colombia”.

Aclaró igualmente que las equivocaciones que se dieron las están corrigiendo los jueces en el proceso de escrutinio. “Lo que está ocurriendo en los escrutinios son temas normales de los votos de las mesas y se están corrigiendo los errores en que hayan incurrido los jurados de votación”, señaló.



Precisó, además, que el preconteo conocido el domingo no tiene valor legal, “ese preconteo no se hace con los votos, se hace con las actas y el segundo punto es que mañana al dar el escrutinio el mismo sube al Consejo Nacional Electoral. La otra semana se empezará a declarar en todos los departamentos a los representantes”.



El registrador indicó, además, que “acá no podemos hablar que nadie ganó o recuperó votos, porque hay que esperar el escrutinio, todo lo que se diga se asume como desinformación, porque cada uno asume cualquier información que le llega. Toca esperar el escrutinio”.



Frente a la petición de hacer un reconteo de todos los votos, Vega sostuvo que los jueces ya en las comisiones escrutadoras han realizado el reconteo de la mayoría de las mesas. “Llegaron muchas inconsistencias, eran varias elecciones, tres consultas, el Senado, Cámara”, dijo.

Respecto a los jurados de votación, en quienes está centrado la mayoría de los errores, Vega dijo que si se comprueba que hubo una acción de dolo por parte de ellos, serán procesados judicialmente. También sostuvo que con las normas actuales no se puede sancionar a los jueces que no vayan a la capacitación, pese a que tuvieron su formación más de 700.000.



Con respecto a los principales errores en el formulario E-14, manifestó que hemos identificado también “jurados de votación que por solicitud de los testigos colocaron asteriscos en todas las casillas, rayaron todas las casillas, hubo indebido deligenciamiento de los formularios. La ventaja es que los jueces de la República están recontando todas las mesas y corrigiendo los errores”.