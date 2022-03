"No existe ninguna inhabilidad": Fajardo sobre críticas por su fórmula vicepresidencial

Luego de que el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza anunciara que Luis Gilberto Murillo iba a ser su dupla en la casa de Nariño, la Red Nacional de Veedurías presentó una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral señalando que este se encontraba impedido.



En la misiva presentada, la organización aseguraba que Murillo contaba con una “inhabilidad perpetua”, lo que significa que el chocoano no podía ejercer ningún cargo de elección popular jamás en su vida.



“Fue condenado penalmente en 1997 por peculado por aplicación, cuando se desempeñó como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)”, afirma el documento.



Declaraciones de Sergio Fajardo y Coalición Centro Esperanza sobre Luis Gilberto Murillo. Redes sociales

Como respuesta a las acusaciones, el equipo de campaña de Sergio Fajardo y la Coalición Centro Esperanza emitieron un comunicado en el que aseguran que el exministro no se encuentra comprometido ni inhabilitado, por lo que ratifican su apoyo como fórmula vicepresidencial.



Así mismo, aseguraron que el caso en cuestión fue el resultado de la “incomodidad que Murillo le significaba a los clanes politiqueros del departamento del Chocó”, los cuales no querían que velara por los derechos sociales de la comunidad.



“Aquellos que han hecho de la política en el Chocó un nido de corrupción y clientelismo libraron contra Luis Gilberto una guerra política y jurídica desleal para sacarlo de la vida pública. Por fortuna no lo lograron”, asegura el comunicado.