"No es una decisión caprichosa": continúa la discusión entre MinMinas y MinHacienda por contratos de exploración de petróleo

La discusión por contratos de exploración y explotación de petróleo entre el Ministerio de Minas y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aún no llega a su fin.



Hace unos días la viceministra de Minas, Belizza Ruiz, aseguró que en Colombia no habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos, declaraciones que el ministro Ocampo desmintió enfáticamente al manifestar que esa es "una decisión que no ha sido tomada".



Al respecto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no solo apoyó lo manifestado por la viceministra Ruiz, sino que también comentó que el objetivo es cumplir con las promesas que realizó el presidente Gustavo Petro en campaña y que "se debe tener en cuenta la crisis climática a nivel global, que solo se podrá resolver si descarbonizan la economía".



Sin embargo, el pronunciamiento de Vélez al respecto no quedó ahí y este jueves, en diálogo con La W, la Ministra reiteró que no se firmarán nuevos contratos de exploración y explotación. Al respecto, dijo que no busca ir en contra del ministro Ocampo, pero que su decisión "no es caprichosa".



Asimismo, Vélez explicó que actualmente Colombia tiene más de 110 contratos de exploración y que estos tienen recursos que aún tienen posibilidad de convertirse en reservar considerables. Además, destacó que de esos contratos hay unos que están en fase de exploración, algunos en explotación y otros suspendidos.



"Es una decisión que se sustenta en el hecho de que tenemos 117 contratos en exploración. Que todavía tenemos ahí recursos que podrían convertirse en reservas importantes tanto en gas como en petróleo, entonces no queremos salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global sin antes haber resuelto qué está pasando con esos contratos", detalló Vélez a La W.



Finalmente, la Ministra recalcó que están esperando los reportes de los avances recientes de la exploración de 117 contratos para así poder determinar si algunos recursos podrían convertirse en oportunidades importantes para el país.



"Estamos esperando que de esos contratos hagan su declaración de comercialidad, para saber si es viable o no convertirse en oportunidades. En este momento tenemos una comisión especial entre la Agencia Nacional de hidrocarburos y la Unidad de Planeación Minero-Energética que están haciendo un estudio sobre cómo están las reservas hoy", precisó.