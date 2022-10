"No descarto la posibilidad de ser Alcalde de Cali": Wilson Ruiz, exministro de Justicia

"Cali requiere que haya un orden, una institucionalidad; sueño con que Cali sea una ciudad que todo el mundo respete”, dijo el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela sobre la posibilidad de aspirar al primer cargo del Municipio.



El exfuncionario criticó la gestión del actual mandatario caleño, Jorge Iván Ospina, asegurando que “es como si Cali no tuviera dueño; en la noche parece una ciudad fantasma; le falta autoridad, aquí no hay gobernabilidad, porque todos hacen lo que les da la gana”.



Asimismo, Ruiz opinó sobre las reformas que ha propuesto el presidente Gustavo Petro relacionadas con la Fuerza Pública, como la transformación del Esmad y el posible paso del paso de la Policía a un ministerio distinto al de la Defensa.



¿Qué opina de la propuesta de sacar la Policía del Ministerio de Defensa?

Puede que suene algo loable, que puede ser benéfico, pero este no es el momento para ello; Colombia es un país que lleva muchas décadas de violencia, aquí no hay tolerancia, hay demasiada agresividad. Considero que la Fuerza Pública en el Ministerio de Defensa está bien; tal vez más adelante, en caso de que se consiga mayor tranquilidad.



¿Y qué piensa de indultar a los integrantes de la Primera Línea que están detenidos?

Cuando quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá, fui el primero en decir que no correspondía a las protestas sociales; fue un típico acto de terrorismo, y cuando cometen esos delitos, el castigo debe caer con todo el rigor de la ley, no tiene punto de negociación.



Me causa mucha tristeza y desilusión, porque es un esfuerzo mancomunado de la Fuerza Pública, las autoridades civiles y la ciudadanía. No se puede indultar a ese tipo de terroristas o delincuentes, porque causaría una desmotivación, no solo de la ciudadanía, sino de nuestra Fuerza Pública, que lucha por contener a esos terroristas.



A usted le correspondió afrontar el estallido social como ministro de Justicia, ¿cómo fue esa experiencia?

Yo estuve aquí en Cali durante seis semanas y nunca esperé vivir algo así en toda mi existencia. Es increíble cómo se disfrazaron esos terroristas que decían ser marchantes buscando soluciones pacíficas. Viene a mi mente lo que pasó en Cali y lo veo con desazón y tristeza, cuando vi cuadras y cuadras de esta hermosa ciudad con todas las motos y carros sin combustible, personas que no podían comprar sus alimentos por falta del preciado combustible. Vivimos momentos de mucha incertidumbre, pero por fortuna se logró generar conciencia. Ojalá no vuelva a ocurrir.



¿Cree que fue un estallido espontáneo o algo organizado para desestabilizar al Estado?

Se debió a fuerzas que desestabilizaron el Estado; soy consciente porque vengo de una familia humilde de aquí del Valle y desde luego sé que la gente requiere trabajo, estudio, educación y salud, pero también he hecho acompañamiento a la Fuerza Pública y sé que deben acercarse a las personas, para quitar esa mala imagen de la institución.



Nosotros promulgamos la Ley de Seguridad Ciudadana, que demuestra que necesitamos el acompañamiento de autoridades civiles, alcaldes, gobernadores, de la ciudadanía, y de todos para que colaboren con la Fuerza Pública y la justicia.



Otro tema polémico es la transformación del Esmad, ¿qué opina?

Lo que pasa es que el Esmad, el nombre que le hemos dado aquí a esta fuerza especial de la Policía, es una fuerza que no solo existe en Colombia, sino en la mayoría de naciones, y se hacen necesarias para contener la delincuencia. Lo he dicho en muchas ocasiones, cuando la Fuerza Pública comete desmanes en contra de civiles, debe caerle todo el castigo de la ley, tanto en la parte penal como disciplinaria. Pero cuando los particulares se meten con ellos, también tienen que responder, por eso la Ley de Seguridad Ciudadana contiene ese artículo tan fuerte que dice que aquellos que ataquen a la Fuerza Pública se van a ver inmersos en sanciones drásticas. De modo que es necesario el Esmad. Colombia es un país violento y me preocupa especialmente la inseguridad en Cali.



A propósito, ¿qué se debe hacer frente a la inseguridad en la ciudad?

Con todo respeto, pero la cultura se perdió en esta ciudad. Es como si no tuviera dueño; en la noche parece una ciudad fantasma. Le falta autoridad, aquí no hay gobernabilidad, porque todos hacen lo que les da la gana, y mientras uno no respete la institucionalidad y no reconozcamos que hay una autoridad y una justicia que respetar, esto será el mismo caos, como cuando uno lee que van 784 muertos, la mayoría por sicariatos. Cali es de las ciudades más violentas, no solo de Colombia, sino del mundo. ¿Cómo va a subir el índice de criminalidad 21,3 % comparado con el año anterior?, ¿cómo hay más de 17.000 celulares robados? A Cali le falta control.



¿Por qué está contemplando la posibilidad de lanzarse a la Alcaldía?

Yo me fui en el 2005 para Bogotá, ciudad que me recibido muy bien. Fui procurador a los cuatro años; delegante del Consejo de Estado. En 2012 fui magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura; tuve la responsabilidad de manejar las Cortes como presidente de la Comisión Interinstitucional; luego aspiré a ser Contralor General, pero no se pudo; luego la Corte Suprema me ternó para Procurador General y después el Presidente de la República me llamó para que ocupara el cargo ministerial. Pero no descarto la posibilidad de ser Alcalde de Cali, porque me duele la ciudad. ¿Quién no quisiera ser alcalde de esta ciudad tan hermosa?



¿Cómo se explica que el Alcalde esté cuestionado por hechos que están a la luz pública y no pase nada?

Cuando uno ocupa un cargo a nivel nacional y sobre todo cuando hace parte de un órgano de control tiene que actuar con mucha contundencia; es decir, no conozco ningún proceso en contra del Alcalde de Cali.

Cuando yo fui magistrado, todo el país me recuerda porque tomé la decisión, sin temor, de suspender a dos congresistas en ejercicio. Cuando fui ministro de Justicia no me tembló la mano para extraditar a más de 400 delincuentes, porque cuando un delincuente comete un delito, tiene que caerle todo el peso de la ley. Si las investigaciones son serias y contundentes, hay que actuar.



¿Y cómo ve las elecciones del 2023?

Cada persona tiene, como dicen aquí, su ‘tumbao’; es decir, cada uno tiene su parte que lo hace diferente frente a otros; no me he detenido a pensar en ningún precandidato o candidato. Estoy estudiando la posibilidad y lo haré con mucha humildad. Cali requiere que haya un orden, una institucionalidad; yo sueño con que Cali sea una ciudad que todo el mundo respete. Cali era la ciudad más cívica de Colombia y la comparaban con otras del mundo, pero hoy en día no queda nada de eso. La gente quiere ver una transformación, así que si tomamos la decisión, lo haremos con mucha firmeza, con mucho entusiasmo y sobre todo pensando en el beneficio de toda la comunidad.



¿Cómo hacer para recuperar el cariño de los caleños por su ciudad?

Hay que hacer mucho trabajo social, educativo, con tantas personas que lo están reclamando. Poco me gusta hablar de lo que hice, pero después de 25 años y 18 intentos logramos pasar la reforma a la justicia. El presupuesto de la rama era del 1,7 %, logramos subirlo a 3 % para crear más jueces porque la Ocde dice que en Colombia debemos tener siquiera 65 jueces por cada 100.000 habitantes. ¿Sabe cuántos tenemos? Apenas 11. Quiere decir que necesitamos más jueces.



Esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esa ley estatutaria y creemos más jueces, porque así la gente va a tener las garantías suficientes de que los delincuentes están pagando una pena en una cárcel. Estamos equivocados cuando perseguimos a aquel que se robó un celular, debemos perseguir a los organizadores, a los grandes jefes de las bandas criminales, hay que ver cómo se puede dialogar con delincuentes de alto Turmequé o jefes de bandas para ver si se logra llegar a acuerdos y evitar que haya tanto hurto y asesinatos en la ciudad de Cali.