Nicolás Petro se aleja de campaña política de Máximo Noriega por acusaciones en su contra

Abstenerse de cualquier actividad polémica, es la decisión a la que llegó Nicolás Petro luego de que su papá, el presidente Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía que lo investigue por, presuntamente, tener vínculos con personas cercanas implicadas en narcotráfico y corrupción.



Luego de varios días de silencio y de que su expareja, Day Vásquez, revelara información que asegura que él habría recibido dineros del narcotráfico para la campaña presidencial de su papá y que nunca utilizó para dicho objetivo, Nicolás finalmente habló este domingo y dijo estar dispuesto a comparecer ante los entes de control y ratificar su inocencia.



Es por eso que, Nicolás anunció que se alejará de la campaña política que estaba apoyando de Máximo Noriega, aspirante a la Gobernación del Atlántico quien señalado de haberle entregado a él dineros enviados por personas condenadas por narcotráfico.



"He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia", manifestó el hijo del Presidente.



​A través de un comunicado emitido este domingo, Nicolás también se refirió a las supuestas ayudas económicas que su expareja aseguró que él ha recibido. Frente a ello, recalcó que esos dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, por lo que está dispuesto a corroborarlo como se debe.



