MOE solicitó a la Registraduría explicar las fallas reportadas durante las elecciones

Frente a un nuevo balance y estudio que ha venido realizando la Misión de Observación Electoral, MOE, frente al conteo y escrutinio de votos, la Misión le hizo un llamado a la Registraduría Nacional para que explique a los colombianos por qué se presentaron las fallas que ocurrieron en la jornada electoral del 13 de marzo.



“Brindar explicaciones claras y suficientes respecto de las inconsistencias que se han presentado en el proceso de preconteo. Esta situación llevó a que la ciudadanía recibiera información incorrecta sobre los resultados electorales y, a su vez, se generará desconfianza por las correcciones que se han realizado durante el proceso de escrutinios y que han modificado sustancialmente lo informado en el preconteo”, expresó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.



La MOE informó que ha evidenciado inconsistencias en los resultados, entre esas el preconteo, el diligenciamiento de los formularios E-14 y las diferentes acciones por parte de los jurados de votación.

Frente al tema, la Misión aseguró que “se evidenció que los resultados del preconteo no eran consistentes, ni con la información consignada en los formularios E-14, ni con el procesamiento de resultados que viene adelantándose en las comisiones escrutadoras”.



Puntualmente, la MOE realizó un análisis de las diferencias entre el conteo y el escrutinio de votos de la Cámara de Representantes, la Misión informó que en un total de 14 departamentos se presentaron inconsistencias en 17 listas a la Cámara, en los diferentes casos no coincide el número de mesas reportadas en cero en el preconteo y el número de mesas en cero en el escrutinio.



“En la base de datos completa se pueden encontrar casos de listas con afectaciones menores al 5 %. La MOE ha observado que muchas de estas inconsistencias han sido corregidas progresivamente”, expresó la entidad electoral.



Aunque la MOE reconoció que la Registraduría ha evidenciado que las fallas que han ocurrido puntualmente en el Senado frente a los errores en el diligenciamiento de los formularios E-14, la Misión expresó que en el caso de la Cámara no se evidencia esa dificultad en la lectura de resultados.

“En la Cámara no se replica la dificultad de lectura de los E-14 que se alegó para el Senado por el uso de asteriscos por parte de los jurados de votación, debido a que en los formularios se presenta una mejor distribución de espacios por el menor número de candidaturas por organización política”, expresó la MOE.



Finalmente, la Misión reiteró su solicitud a la Registraduría de dar explicaciones consistentes frente a las evidentes fallas presentadas durante los comicios, además aseguró que dichas fallas hacen que el electorado desconfíe aún más en las instituciones y en la democracia.



“Se han traducido en una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y las organizaciones políticas, en la certeza del desarrollo de los procesos electorales y sus resultados. Lo anterior adquiere una relevancia particular, considerando que estamos a menos de tres meses de la celebración de las elecciones presidenciales en el país”, expresó la MOE.