MOE recibió 104 reportes de irregularidades electorales en la mañana de este domingo

La Misión de Observación Electoral informó que en medio de la segunda vuelta presidencial ha recibido 104 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales en 45 municipios de 22 departamentos del territorio nacional.



En el balance realizado entre las 7:00a.m. y las 11:00a.m., la MOE señaló que han recibido 19 reportes relacionados con posibles constreñimientos a los votantes. De acuerdo con la información recibida, la mayoría se presentaron en empresas privadas en las que estarían obligando o invitando a sus empleados a votar por determinada campaña. Esta situación se ha registrado en Bogotá y en el Valle del Cauca.



Por otra parte, la MOE identificó que en el 8% de las mesas observadas se identificaron jurados de votación portando algún distintivo de campaña.



Además, en la entrada del 64% de los puestos con presencia de la Misión no se instalaron máquinas biométricas para la identificación de los votantes. También en el 23% de las mesas observadas no se encontraban los seis jurados al momento de la apertura, como lo establece la norma.



Lea también: Rodolfo Hernández madrugó a votar este domingo en Bucaramanga



“A pesar de la importancia de contar con testigos electorales durante toda la jornada, al momento de la instalación de las mesas de votación se pudo observar que en un 29% de las mesas observadas, estos no se encontraban presentes”, indicó la plataforma en un comunicado.



Sobre las denuncias conocidas de posibles irregularidades en los tarjetones, la MOE explicó que “se evidencia en algunas tarjetas puntos o rayas en la casilla del voto en blanco, generando múltiples suspicacias sobre el impacto que se pueda tener en el conteo de votos, para cuando se determine la validez o nulidad del mismo”.



Por último, la Misión se refirió a los traslados de algunos puestos de votación del país afectados por la ola invernal. En los últimos días, nueve puestos fueron cambiados en siete departamentos.



Este 19 de junio se reportó un traslado en el municipio de Guicán, Boyacá, por la creciente del río que afectó el puesto de votación. En días anteriores también hubo cambios en puestos de votación ubicados en Bolívar, Antioquia, Córdoba, Cesar y Guaviare.



En el Valle del Cauca el único puesto trasladado, según la MOE, fue la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta en Buenaventura, que se cambió por el Colegio República de Venezuela, debido al deterioro de la infraestructura del puesto original.