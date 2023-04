Moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva será el 12 de abril en la Cámara

Se conoció la fecha del debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva en la plenaria de la Cámara de Representantes. Será el miércoles 12 de abril.



En el debate, el canciller tendrá que responder por qué no ha atendido los llamados del Legislativo, pues ya ha tenido una inasistencia de por lo menos nueve debates de control político en la Comisión Segunda de la Cámara.



"Se programa por los incumplimientos de las nueve invitaciones que se le hace desde la comisión segunda al canciller en función de nuestro control político que es obligatoriedad y es una función legislativa que tenemos como congresista. El incumple el primer debate de control político, pues la ley quinta es clara en ese aspecto que una vez con un incumplimiento sin justificación alguna pues se procede a moción", señalo la representante Erika Sánchez, una de las congresistas que convoco la moción.



El canciller Leyva había sido citado a esos debates de control político para que diera cuenta de los más de 30 nombramientos en consulados y embajadas del país en el mundo, que no contarían con los requisitos.



"La moción esta citada para que nos dé cuenta frente a los nombramientos cuestionables que están poniendo en riesgo ahora la inversión y en materia también de todo el relacionamiento diplomático y la función que él debe tener como canciller. Vemos con muchísima preocupación que hay un caos a nivel administrativo, vemos con muchísima preocupación los nombramientos a dedo de libre remoción y provisionalidad y de manera irresponsable está poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con países estratégicos", manifestó la congresista Sánchez



Sobre estas inasistencias el canciller ya se había pronunciado diciendo que: "Uno no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es muy complicado (...) A la Conferencia del Agua a la que había invitado a algunos representantes para que fueran a la ONU mandé a decir que no iba. Tengo que escoger entre estar allá o acá. Llega un momento en que lo local se vuelve de mayor trascendencia porque es donde uno puede estar cuestionado".