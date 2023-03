MinTrabajo y directivos de Rappi se reunieron para dialogar detalles de la reforma laboral

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y su equipo de Cartera se reunieron con Simón Borrero, CEO de Rappi, con el objetivo de exponer las bases y objetivos del proyecto de reforma laboral que se radicó la semana pasada ante el Congreso.



La reglamentación del trabajo en plataformas, precisamente, ha sido uno de los puntos controversiales de la reforma, pues por un lado se han señalado las condiciones de trabajo de los repartidores y, por el otro, el efecto que podría tener el articulado sobre el modelo de negocios de las compañías de domicilios.



Lea además: "El Director de la Policía se confundió": MinDefensa ante supuesto secuestro de Alfonso Prada en Caquetá



El artículo 23 del proyecto de Ley establece que "los trabajadores que laboran en empresas de plataformas digitales tecnológicas de reparto o entrega serán vinculados mediante contrato de trabajo y gozarán de todos los derechos y garantías previstos en este código y demás normas laborales aplicables a los trabajadores y trabajadoras dependientes". Sin embargo, bajo esta modalidad no se podría pactar la cláusula de exclusividad.



Así mismo, dichas plataformas digitales tendrán que afiliar a sus trabajadores a seguridad social, en calidad de dependientes, en la modalidad de tiempo parcial o en las normas específicas que se reglamenten



"Estas empresas deberán generar los reportes respectivos a las entidades recaudadoras de aportes e informar a los trabajadores y trabajadoras al final de cada mes el número de horas laboradas, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a la plataforma, de forma tal que éstas puedan ser calculadas en función de días laborados y estos a su vez en equivalente a semanas de cotización conforme a la norma respectiva", dice el articulado.



Lea también: ¿De qué hablaron? Detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas



Para Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, la regulación de plataformas debe considerar la heterogeneidad de las mismas, pues es uno de los sectores más dinámicos y allí hay muchos factores que llevan a decir que no es un contrato de trabajo, porque no está el elemento de subordinación, pero es justamente en ese punto, y con los artículos incluidos en la reforma, que podría haber una limitación en el desarrollo tecnológico.



“Hay dinámicas en donde la subordinación es mucho más clara y eso sí toca manifestarlo, pero hay otros en donde no es tan clara la subordinación y lo que hace el proyecto de reformas con incluir una serie de indicios de subordinación sin considerar la diversidad de servicios que hay en plataformas, es que podrían afectarlos al empezar a medirlos bajo las mismas reglas y por supuesto esto se va a traducir en limitar la creación tecnológica, en limitar la productividad amarrada a la creación tecnológica y por supuesto en la pérdida de empleos debido a la destrucción de las plataformas por estos costos”, dijo Morad.