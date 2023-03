"El Director de la Policía está confundido": MinDefensa sobre supuesto secuestro del ministro Prada en Caquetá

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, desmintió que el ministro del Interior, Alfonso Prada, haya sido canjeado para la liberación de varios uniformados, en medio de las protestas de campesinos contra la petrolera Esmerad Energy en Caquetá, hace dos semanas.



Así lo explicó Velásquez en entrevista con Colprensa, en donde dijo que el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, quien fue la persona que hizo está denuncia en diálogo con Noticias Caracol, se confundió en sus declaraciones.



Es decir, que el ministro fue de alguna manera constreñido por las personas que participaron en la protesta. “Supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si el protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro no los entregaban, entonces el señor ministro dijo: coloquemos lo que ustedes quieran colocar ahí, pero es claro que es un secuestro. (…) Ya después el ministro se canjeó por los policías”, dijo Sanabria.

El relato del Ministro Velásquez

Según el relato del ministro de Defensa, ese día la condición para que la Comisión del Gobierno, ministros, directores y personal técnico se reuniera con los manifestantes era que liberaran a los policías.



“Entonces se dijo mientras no estén liberados no hay conversación. Entonces estuvo una comisión en la que estaban el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, la directora de derechos humanos del Ministerio de Defensa y otras personas, para los términos de la liberación de los policías. Es decir, que no haya investigaciones en su contra, que no se les vaya a procesar y la respuesta nuestra como siempre tiene que darse es que el Gobierno no tiene ninguna injerencia sobre investigaciones”, explica Velásquez.



Luego, según continua el relato del ministro, cuando ya estos términos de liberación estaban listos, ahí si se reunieron con los manifestantes.



“La situación es que luego, cuando ya quedan los términos de la liberación, bajamos el ministro del Interior y yo, pero también con los mandos militares que estaban con nosotros y con el director de la Policía y estuvimos el ministro del Interior y yo hablando con quienes estaban del lado de ellos. Cuando llegaron nos devolvimos, llegaron en unos camiones y pasaron directo a la base militar y nosotros fuimos detrás y en las imágenes que se pueden ver, por eso digo que esta confundido el general Sanabria, estaba el ministro del Interior conmigo, toda la delegación del Gobierno volvió a la base militar”, explicó Velásquez.



Por último, y sobre las declaraciones del general Sanabria en las que dice que, si del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro no entregaban a los policías, dijo que fue un acuerdo.



“Dijeron que eso no era un secuestro y todos convinimos finalmente, en que el término que se utilice en esas condiciones era irrelevante. Yo he hablado por ejemplo y lo hago generalmente en términos de retención, y entonces algunos dicen ah si, ¿y es que no fue un secuestro?, es que la retención es uno de los verbos que está en el código penal en la definición de secuestro, el que arrebate, sustraiga, retenga”, concluye el ministro.

Lo que respondió el Ministro Prada

El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que en ningún momento estuvo secuestrado, ni tampoco ninguno de los ministros que hicieron presencia en el lugar, entre ellos el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.



“No estuve secuestrado ni ningún ministro estuvo secuestrado, si escuchan con tranquilidad, con claridad la declaración del director general de la Policía dice, literalmente, los altos funcionarios no estuvieron secuestrados”, afirmó Prada.



Prada reiteró que Sanabria “utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a medios refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la Policía que estuvieron en Los Pozos en medio de este conflicto social tan delicado fueron secuestrados durante 48 horas por el movimiento campesino”.