MinTrabajo hace llamado para no comprar falsos certificados de trabajo en alturas

El Ministerio de Trabajo hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no desarrollen actividades irregulares y delictivas para la consecución de certificados de trabajos en alturas, para lo cual los estafadores están haciendo su negocio.



La alerta la envió el asesor del viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, Néstor Morantes, en el marco de la apertura del Simposio de Seguridad y Salud en el trabajo del sector hidrocarburos.



“Existen más de 400 centros de entrenamiento certificados por el Ministerio del Trabajo que están autorizados para la formación en estas actividades de alto riesgo. No caigan en el error de comprar certificados falsos, primero está la preservación de la vida”, señaló Morantes.



Según explicó, los presuntos estafadores estarían cobrando entre 350.000 y 800.000 pesos por emitir dichas constancias a nombre del Ministerio del Trabajo para los interesados en cumplir con este requisito en su proceso de contratación.



Sin embargo, advirtió que el Ministerio de Trabajo no ofrece este tipo de capacitación ni entrenamiento, por tanto, no emite estos certificados.



La cartera laboral reiteró que este trámite se realiza de manera gratuita, una vez las instituciones habilitadas para impartir este tipo de formación hayan cargado la documentación respectiva que certifica que la persona ha culminado satisfactoriamente su proceso de capacitación en alturas.



La ingeniera industrial de Yopal, Tania Mesa, compartió su experiencia durante el evento y narró que ella pagó cerca de 800.000 pesos para que le cargaran el certificado en el sistema, algo que nunca ocurrió.



“En marzo pasado me llamaron para trabajar en la vía Sogamoso y para firmar el contrato me pedían los cursos de alturas y como no los tenía le pagué 790.000 pesos a un intermediario que ellos mismos me dieron”, señaló Mesa.



La ingeniera manifestó que “luego de consignar el dinero no me volvieron a contestar, entonces reporté la cuenta en el banco y puse la denuncia en la Fiscalía”.



Otra situación similar le ocurrió a Yeimmy Gómez, en noviembre en el municipio de Turbaco, Bolívar, luego de que la llamaran para un empleo donde le exigían un curso de coordinador de altura, con el cual no contaba.



“El señor que me contactó me dio un contacto donde dan el curso y llamé. El señor me suministra su WhatsApp para enviar las constancias, pero el reclutador me dice que esta debe aparecer en el sistema, de inmediato llamo al funcionario del Ministerio del Trabajo y me informa que subirlo tiene un costo de 430.000 pesos, realicé la consignación de 355.000, pero nunca cargaron la información”, dijo.



La certificación en alturas hace parte del programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, reglamentado a través del Decreto 1072 del Ministerio del Trabajo y es impartida únicamente por las instituciones previamente reconocidas por esta entidad.