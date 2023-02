Ministra Corcho pidió a representantes hacer un estudio "cuidadoso" de la reforma a la salud

En un primer encuentro con los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara, la ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo un llamado a hacer un estudio cuidadoso del proyecto de reforma y a debatirlo de forma serena y argumentada para beneficiar al país.



“Pensemos en la gente, dejemos las pugnacidades y centrémonos en lo realmente importante para los colombianos y colombianas… confiamos en ustedes para cambiar esto, para que el sistema de salud que construyamos sea lo mejor de lo mejor para nuestro pueblo”, manifestó.



Aunque todavía la corporación debe agendar formalmente el inicio de los debates reglamentarios, este miércoles escucharon a la funcionaria, quien presentó los elementos fundamentales del proyecto que se presentó al Congreso de la República.



Corcho enfatizó que el proyecto pretende “construir sobre lo construido”, por lo que se está sometiendo al debate del legislativo la “inclusión de la otra Colombia en el sistema de salud”, ya que hoy existen cerca de 11,5 millones de colombianos que no están cubiertos.



Frente al tema de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la Ministra señaló que estas no van a desaparecer, pero sí van a cambiar sus funciones, ya que se busca garantizar el derecho a la salud de las personas que estas entidades tienen afiliadas.



“Siete millones de colombianos se encuentran en manos de EPS que no cumplen los estándares, el próximo año serán 11,5 millones y las demás EPS no quieren recibirlos. ¿Será que un Estado de derecho puede aceptar esta discriminación a un número tan grande de ciudadanos, solo por el hecho de ser humildes? Se les está negando su derecho a la salud”, señaló.



Respecto a la prestación de los servicios que actualmente reciben los colombianos, la jefe de la cartera aseguró que estos no se verán afectados de ninguna manera con la implementación del nuevo modelo de salud.



“¿Cuál es el centro de atención primaria al que nos referimos? ¡El hospital! Vamos a destinar recursos para remodelarlos, dotarlos y hacerlos dignos, recursos que ya existen y no nos van a generar ningún hueco fiscal. Cubrir la Colombia profunda nos cuesta 8,8 billones de pesos y el sistema tiene hoy esta plata”, indicó.



Corcho también explicó a los congresistas que en el proyecto se está proponiendo eliminar la corrupción en el sistema, por lo que en el modelo propuesto “la plata no la manejan los gobernadores ni los alcaldes”, sino la Adres, cuya junta directiva la componen empresarios, trabajadores y Gobierno.



La ministra Corcho, finalmente, llamó a los congresistas a mejorar lo que deba ser mejorado del proyecto y aprovechar esta oportunidad para resolver los graves problemas que tiene el actual sistema de salud, observando que en todos los países se están abordando debates similares.