MinInterior respondió a las críticas que un líder social del Chocó le hizo a él y al Gobierno

En medio del acto que oficializaba la creación del Ministerio de la Igualdad en Istmina, Chocó, el líder social Dilon Martínez, miembro del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, le hizo fuertes críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente refiriéndose al ministro del Interior, Alfonso Prada.



Las críticas de Martínez se centraron en el incumplimiento que ha tenido el Gobierno con el acuerdo que se firmó en el año 2017 del paro cívico, en donde se acordó mejorar temas de infraestructura, salud, entre otros, en el departamento del Chocó.



"Al sonar de nuestros tambores conquistamos un acuerdo que abría las puertas para la dignidad de los habitantes de esta comarca, pero lamentablemente para nosotros han sido más frustraciones que satisfacciones, como quiera que la mezquindad de quienes han dirigido al Estado colombiano ha impedido que dichos acuerdos se lleven a la práctica a cabalidad", expresó Martínez en el evento.



El líder social cuestionó al ministro Prada, asegurando que lo han buscado para acordar y saber cómo se cumplirán los acuerdos, pero reiteró que ha sido imposible reunirse con él.



También le hizo un llamado al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, para que atiendan las necesidades del Chocó que, hasta el momento, no han sentido un acompañamiento del Gobierno por el que votaron en las elecciones y confiaron.



"Lo considerábamos amigo nuestro, pero con amigos así, para qué enemigos. El señor Alfonso Prada no ha tenido la hidalguía de convocar las mesas de seguimiento de los acuerdos, ni siquiera porque está de por medio un decreto nacional que establece los procedimientos para que dichos acuerdos sean evaluados", expresó Martínez.



Frente a las críticas que comenzaron a visibilizarse en las últimas horas, el ministro Prada manifestó que se comunicó con Martínez, pero aseguró que el incumplimiento de los acuerdos ha sido por parte de otros Gobiernos.



"He dialogado con mi amigo Dilon Martínez gran líder social. Juntos levantamos el paro cívico del Chocó de 2017 y trabajaremos por cumplimiento de acuerdos. Agradezco reconocimiento a que los incumplimientos no son de este Gobierno. Declaramos sólo mirar hacia adelante!", expresó Prada en su cuenta de Twitter.