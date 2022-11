El ministro José Antonio Ocampo hizo un llamado de atención a los empresarios colombianos, "para no generar este pánico económico, que están generando ellos mismos". Las declaraciones llegan en el trasfondo de noticias como un dólar instalado por encima de los $5.000, y una inflación interanual que escaló a 12,22%, su mayor nivel desde 1999.



El Ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro se refirió de esta manera a las distintas voces críticas que, desde distintas orillas gremiales, vienen advirtiendo sobre el posible impacto de la reforma tributaria y otras medidas en medio de un contexto macroeconómico inflacionario, azotado por distintas crisis, como el que atraviesa el mundo.



Le puede interesar: Inflación anual en Colombia sigue en ascenso: alcanzó el 12,22 % en octubre



"Les diría a las empresas lo siguiente: por supuesto que hay condiciones adversas que estamos enfrentando. En materia de inflación, así como posibilidad de recesión de muchas economías desarrolladas. Obviamente eso se va a reflejar en una desaceleración de la economía colombiana", dijo Ocampo en recientes declaraciones.



Así entonces, hizo un llamado vehemente: "lo que les pido es que no sigan alarmando", dijo, refiriéndose a los empresarios. Luego, el economista ex codirector del Banco de la República los responsabilizó de impactar el país al minar la credibilidad del Gobierno.



Gremios como la Andi y Fenalco han sido insistentes en cuestionar distintos aspectos de la reforma, como la carga fiscal al sector petrolero, o el impuesto a bebidas azucaradas y ultraprocesados que impactaría en las tiendas de barrio.



"Esa alarma que están generando es parte del motivo por el cual están generando poca credibilidad en el Gobierno; que más bien crean que somos responsables fiscalmente, que somos responsables también monetariamente, y por lo tanto que nuestra política fiscal y monetaria es responsable", dijo Ocampo.



Lea también: El Plan Nacional de Desarrollo será radicado y presentado el 7 de febrero del 2023 en el Congreso



Les pidió a los empresarios colombianos "reconocer públicamente" que el gobierno es responsable fiscalmente, "para no generar este pánico económico".



Recientemente, el ministro Ocampo, quien lideró la formulación y las discusiones en torno a la ponencia de Reforma Tributaria que busca recaudar $20 billones - la más ambiciosa en la historia de Colombia, descartó que estuviera entre sus planes abandonar su cargo. Además, Ocampo se posicionó como el ministro mejor calificado en la encuesta de 500 empresarios realizada por LR.