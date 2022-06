"Millones de gracias por su confianza": el mensaje de Marelen Castillo a sus votantes

La excandidata vicepresidencial, Marelen Castillo, se pronunció tras el triunfo del Pacto Histórico. En un comunicado, la docente caleña agradeció a los 10’580.412 colombianos (según el último boletín del preconteo) que brindaron su apoyo a la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández.



“Hoy los colombianos han elegido, por eso, agradezco primeramente a Dios y la virgen, a mis familiares, amigos y a todos los que durante estos meses se unieron al anhelo de cambio y superación que nuestro país necesita”, mencionó Castillo.



Por una diferencia de 700.601 votos, el Pacto Histórico llegó a la Casa de Nariño. Ante esto, la licenciada en Biología y Química sostuvo que “hoy los colombianos decidieron otro camino, lo respetamos, aceptamos y reconocemos que debemos seguir trabajando, sin perder la esperanza que siempre ha permanecido en nuestros corazones”.



Además, le agradeció a Rodolfo Hernández “por depositar su confianza en mis capacidades y experiencia, hoy le decimos a los millones de colombianos que sus votos no han sido en vano, continuaremos trabajando en nuestro propósito desde los diferentes escenarios a los que Dios y la vida nos lleven”.



Marelen, que hasta hace poco no era reconocida en el escenario político, conoció al exalcalde de Bucaramanga solo meses antes de los comicios presidenciales. En su discurso, siempre destacó su deseo de servir al país y luchar por las mujeres y por la educación.



“Millones de gracias por su confianza, Colombia es grande. No robaremos, no mentiremos, no traicionaremos y cero impunidad”, fue el mensaje final del comunicado de la vallecaucana.