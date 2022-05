Desde las 4:00 de la mañana de este domingo 29 de mayo, miles de colombianos hicieron fila en el lado venezolano de la frontera con Cúcuta para pasar a ejercer su derecho al voto.



Todos intentaban llegar a territorio colombiano por el Puente Internacional Simón Bolívar, ya que tenían información de Migración Colombia de que desde las 8:00 de la mañana podrían pasar para votar, siempre y cuando tuvieran su cédula inscrita en Norte de Santander.



Sin embargo, la Guardia Nacional Venezolana les estaba prohibiendo el paso, argumentando que desde este lado del paso fronterizo se había dado la orden de que no podía entrar nadie al país, porque la frontera estaba cerrada.



Lea aquí: El voto no será invalidado si jurado de votación no firma el tarjetón electoral: MOE

Cientos de ciudadanos, inscritos en los centros de votación colombianos, pasan a esta hora hacia para sufragar en las presidenciales.



Reportó @ponchogocho pic.twitter.com/QvcLaB1fYA — Diario La Nación (@lanacionweb) May 29, 2022

Sobre este tema, Migración Colombia aclaró que “Durante el actual cierre de frontera, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 12822 de 2022 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, solo podrán ingresar al país aquellos ciudadanos colombianos que residan en la República de Venezuela y tengan su cédula registrada para votar, en los Consulados Espejo, ubicados en el territorio nacional, en zona de frontera”.



Como la Guardia venezolana no dejaba pasar a los colombianos que se encontraban haciendo fila, algunos se enfrentaron con los guardias, quienes los golpearon. Sin embargo, un grupo grande logró cruzar a Cúcuta para ejercer su derecho al voto y no permitir que “Colombia se convierta en Venezuela”, como le aseguró una colombiana a Blu Radio.



A pesar de los problemas a los que se tuvieron que enfrentar, varios colombianos que viven en Venezuela lograron llegar a los puestos de votación instalados en la frontera, esto porque los connacionales residentes en el país bolivariano no pueden votar allá, ya que los dos países no tienen relaciones diplomáticas.



Ahora lo que preocupa a los nacidos en Colombia, es cómo harán para regresar al país bolivariano una vez ejerzan su derecho al voto. Los colombianos que hablaron con Blu, aseguraron que ese será otro problema, y que posiblemente se tendrán que enfrentar, nuevamente, con la guardia Venezolana.



Según la Registraduría, cerca de un millón de colombianos están habilitados para votar en el extranjero.