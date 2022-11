México acepta ser país garante en diálogos entre el Gobierno y el ELN

Más de una hora duró el encuentro entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional junto a las comitivas de ambos Gobiernos.



El presidente mexicano fue anfitrión de un desayuno, donde los mandatarios sostuvieron un encuentro privado y posteriormente se reunieron con las comitivas de los Gobiernos de Colombia y México.



“Con Diego Rivera al fondo. Horas de un encuentro fecundo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México”, expresó Petro en su cuenta de Twitter frente al encuentro.

Con Diego Rivera al fondo. Horas de un encuentro fecundo con el presidente Andres Manuel Lopez Obrador en México. pic.twitter.com/uscyyQ8C9k — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 25, 2022



Por su parte, López afirmó: “Si tuviese que resumir en una palabra cómo es la relación entre nuestros pueblos con el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, diría: hermandad”.

Si tuviese que resumir en una palabra cómo es la relación entre nuestros pueblos y con el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, diría: hermandad. pic.twitter.com/F7ed08j33I — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 25, 2022



Lea aquí: Petro y su queja al trato de las autoridades de México a los colombianos que llegan a ese país



Aunque los presidentes no entregaron declaraciones a medios de comunicación, sí hubo una declaración conjunta textual de más de diez acuerdos a los que Colombia y México llegaron para trabajar durante los próximos años.



“Viven uno de los momentos más emblemáticos de su relación bilateral; caracterizada por múltiples coincidencias, de vocación humanista y con una firme convicción para trabajar de manera conjunta por la paz en la región, por la integración y la interconexión energética y por la protección del medio ambiente”, se lee en la declaración.



Los presidentes acordaron construir nuevos hechos diplomáticos en esta nueva etapa que comienzan los Gobiernos, con la intención de consolidar una agenda en común en temas como el desarrollo, la soberanía, la migración, entre otros.



Uno de los acuerdos más relevantes es que México aceptó ser país garante en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), diálogos que se están desarrollando en Caracas, Venezuela.



Lea aquí: Caso Vitalogic: Corte devolvió a la justicia ordinaria expediente de Rodolfo Hernández



Entre otros acuerdos Colombia y México acordaron avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados de la III Reunión del Consejo de la Relación Estratégica entre ambos países y sobre lo acordado en la IV Mesa de Trabajo sobre Ingreso, para tomar medidas frente al fenómeno migratorio entre ambos países.



México también mostró su voluntad de acompañar a Colombia en la continuación de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas Farc, firmado en el año 2016, en particular en su capítulo étnico.



“México asistirá como país Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 18 de abril al 2 de mayo de 2023. Analizar los resultados del Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y Colombia vigente desde 1992, con el fin de desarrollar las medidas necesarias para mejorar las condiciones en el comercio y la inversión”, se expresa en la declaración.



Entre otros temas, los países acordaron trabajar más en la relación comercial y de cooperación con países como Chile y Perú desde la Alianza del Pacífico, trabajar en el proyecto Mesoamérica, tomar acciones relacionadas con la adaptación y mitigación al cambio climático.



Lea además: MinDefensa anuncia que reforzarán controles en los puertos para atacar el narcotráfico



Una petición particular del presidente Petro fue trasladar los restos del General José María Melo Ortiz, primer presidente popular de origen indígena de Colombia, quien viajó a México para unirse a la causa del presidente Benito Juárez. Los actos se comenzarán a coordinar y a trabajar antes de que concluya 2022.



“Reconociendo el fracaso de la lucha contra las drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática, México y Colombia convocarán una Conferencia Internacional de mandatarios de Latinoamérica, con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas”, se lee en la declaración.



Durante su paso por México, el presidente Petro se reunió con la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, y en un acto el mandatario recibió el nombramiento como huésped distinguido de la Ciudad de México.